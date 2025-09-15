Ключевые моменты:

В ночь на 15 сентября Россия атаковала Украину 84 дронами-камикадзе и ракетами, из которых ПВО сбила 59 БПЛА.

На Сумщине враг ударил по агропредприятию: пострадали 12 человек, повреждено около 30 единиц сельхозтехники.

Одновременно ВСУ выбили оккупантов из укреплений на севере Сумской области и продвинулись в районе Новоконстантиновки и Константиновки.

На Северском направлении российские войска пытаются прорвать оборону малыми группами, но критического наращивания сил не зафиксировано.

За сутки произошло 187 боевых столкновений: потери РФ составили 910 военных, а также десятки единиц техники, артсистем и сотни дронов.

Ночные атаки 15 сентября: на Сумщине ранены 12 человек, которые собирали урожай

Поздно вечером 14 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по агропредприятию на Сумщине. По предварительным данным, россияне попали двумя ракетами по территории сельскохозяйственного предприятия громады Ахтырского района.

Оккупанты попали в поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали 12 людей, которые собирали урожай. В Сумской ОВА сообщили о госпитализации 11 раненых мужчин, один из которых в тяжелом состоянии.

Повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники: это тракторы и комбайны.

В целом в ночь на 15 сентября россияне атаковали украинские регионы 84 ударными БПЛА, а также тремя зенитными управляемыми ракетами. Силы обороны обезвредили большинство воздушных целей.

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила/подавила 59 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 25 ударных БПЛА на 13 локациях.

ВСУ выбили оккупантов из укреплений на севере Сумщины

Украинские военные из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ вытеснили российские силы из укрепленных позиций в северной части Сумской области.

Об этом сообщает информационный ресурс DeepState.

Отмечается, что подразделение продвинулось в районе населенных пунктов Новоконстантиновка и Константиновка, на восточном фланге зоны российского вторжения.

Аналитики указывают, что успех штурмовиков стал возможен благодаря качественному планированию и организации наступления. При этом подразделение действует не в полном составе, поскольку параллельно выполняет боевые задачи и в других регионах. Несмотря на это, ВСУ продолжают продвижение.

Российские оккупанты пытаются проникнуть в Северск Донецкой области

Об этом рассказала командир взвода БПЛА разведывательной роты 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Юлия Микитенко в эфире телемарафона.

По словам военнослужащей, на Северском направлении в зоне ответственности ее бригады российские войска продолжают искать пробелы в украинской обороне, используя небольшие пехотные группы.

«Однако наблюдаем определенное увеличение и накопление личного состава противника. Критического наращивания не наблюдаем и мы готовы к любым сценариям», — сказала Юлия Микитенко.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, за вчерашний день зафиксировано 187 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 4945 обстрелов, из них 117 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6337 дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков. В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек.

Также враг потерял: