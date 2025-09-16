Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы 16 сентября осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • 1-6 Садовая, Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 81-90,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-20,
  • Коровицкого, 115-51,
  • Кошица, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 23-41,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Неждановой, 30-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенний, 1-12,
  • Южная, 8,
  • Украинская, 1-20,
  • Южная дор., 1-73,
  • Похилая, 1-174,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова, 1-39,
  • Хавкина, 64-70,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилевая, 2-118,
  • Ядова, 58,
  • Николаевская двор., 65,
  • пер. 1-3й Дунаевского,
  • пер. 1,3й Керченский, 3-11,
  • пер. 1й Пересыпский, 8-14,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • пер. Ионы Отаманского, 1-15,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • пуск 2й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20.00:

  • Авангардная, 1-31,
  • Дорожная, 10а,12а,
  • Ивахненко, 9-86,
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Обрывистая, 1-22,
  • пер. Станишевской, 1-21.

Центральный РЭС

Работы до 18.00:

  • Балковская, 54,54б,в.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Ак. Вернадского, 1-51,
  • Кристальная, 1,
  • пер. 2-й Равенства, 1,4,
  • пер. Львовский, 1-10,
  • Бахчанская, 2-16, В
  • азова, 9,
  • Сумская, 1-31,
  • Цветочная, 4,
  • пер. Летний, 5,
  • Китобойная, 2-92,
  • пер. 1-2-й Академический, 1-21,
  • пер. Ипподромный, 2-12,
  • пер. Флотский, 17,
  • пер. Славы, 1-10,
  • Педагогическая, 21,
  • Рясная, 1-35,
  • пер. Молокова, 1-12,
  • Лядовая, 1-15,
  • Кавуновая, 1-18,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Равенства, 1-48,
  • Черниговская, 1-24,
  • Дмитриевская, 1-45,
  • пер. 2-й Дачный, 1-9,
  • пер. Равный, 1-11,
  • пер. 1-й Рясный, 1-15,
  • пер. Исторический, 1-14,
  • Крымская, 1-3,
  • пер. Чеховского, 1-8,
  • пер. 1-2-й Китобойный, 1-50,
  • Планетная, 1-38,
  • Левкоева, 1-7,
  • Академическая, 1-47,
  • Немировича-Данченко, 10-16,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Окружная, 17-42,
  • Костанди, 14/21,
  • Собинова, 15-20,
  • пер. Черниговский, 1-8,
  • пер. Крымский, 1-22,
  • Шелухина, 1-33,
  • Драгоманова, 1-25,
  • пер. Климовича, 2-8,
  • Ялинковая, 2-38,
  • пер. Кричевского, 2-7,
  • пер. Львовский, 2/1,
  • пер. Лазурского, 2а,3,
  • Флотская, 2-23,
  • пер. Делоне, 3-22,
  • пер. Чубинского, 3-7,
  • Дачная, 3-30,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Львовская, 7-58,
  • Куприна, 7-54,
  • Донцова, 5в,
  • Айвазовского, 70-72,
  • Вертелецкого, 7б, 13,
  • Бурлюка, 8-30.

 

