Ключевые моменты
- Часть Одессы 16 сентября осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- 1-6 Садовая, Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 81-90,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-20,
- Коровицкого, 115-51,
- Кошица, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 23-41,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 23-68,
- Неждановой, 30-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенний, 1-12,
- Южная, 8,
- Украинская, 1-20,
- Южная дор., 1-73,
- Похилая, 1-174,
- Светлая, 1-14,
- Узикова, 1-39,
- Хавкина, 64-70,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1-5,
- Шполянская, 74-119,
- Штилевая, 2-118,
- Ядова, 58,
- Николаевская двор., 65,
- пер. 1-3й Дунаевского,
- пер. 1,3й Керченский, 3-11,
- пер. 1й Пересыпский, 8-14,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7,
- пер. Ионы Отаманского, 1-15,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- пуск 2й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20.00:
- Авангардная, 1-31,
- Дорожная, 10а,12а,
- Ивахненко, 9-86,
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Обрывистая, 1-22,
- пер. Станишевской, 1-21.
Центральный РЭС
Работы до 18.00:
- Балковская, 54,54б,в.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Ак. Вернадского, 1-51,
- Кристальная, 1,
- пер. 2-й Равенства, 1,4,
- пер. Львовский, 1-10,
- Бахчанская, 2-16, В
- азова, 9,
- Сумская, 1-31,
- Цветочная, 4,
- пер. Летний, 5,
- Китобойная, 2-92,
- пер. 1-2-й Академический, 1-21,
- пер. Ипподромный, 2-12,
- пер. Флотский, 17,
- пер. Славы, 1-10,
- Педагогическая, 21,
- Рясная, 1-35,
- пер. Молокова, 1-12,
- Лядовая, 1-15,
- Кавуновая, 1-18,
- Ахматовой, 1-20,
- Равенства, 1-48,
- Черниговская, 1-24,
- Дмитриевская, 1-45,
- пер. 2-й Дачный, 1-9,
- пер. Равный, 1-11,
- пер. 1-й Рясный, 1-15,
- пер. Исторический, 1-14,
- Крымская, 1-3,
- пер. Чеховского, 1-8,
- пер. 1-2-й Китобойный, 1-50,
- Планетная, 1-38,
- Левкоева, 1-7,
- Академическая, 1-47,
- Немировича-Данченко, 10-16,
- Архитектурная, 10-14,
- Окружная, 17-42,
- Костанди, 14/21,
- Собинова, 15-20,
- пер. Черниговский, 1-8,
- пер. Крымский, 1-22,
- Шелухина, 1-33,
- Драгоманова, 1-25,
- пер. Климовича, 2-8,
- Ялинковая, 2-38,
- пер. Кричевского, 2-7,
- пер. Львовский, 2/1,
- пер. Лазурского, 2а,3,
- Флотская, 2-23,
- пер. Делоне, 3-22,
- пер. Чубинского, 3-7,
- Дачная, 3-30,
- Прорезная, 5,5а,
- Львовская, 7-58,
- Куприна, 7-54,
- Донцова, 5в,
- Айвазовского, 70-72,
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Бурлюка, 8-30.