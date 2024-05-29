Более 700 дней ада: как украинские женщины борются за освобождение защитников из плена

Как война лишила нормальной жизни

Братья Шкеул и их жены родом из Бердянска. Для них война началась еще в 2014 году, когда мужчины приняли решение пойти в АТО. В начале полномасштабной войны старший сержант 501-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Артур Шкеул и командир боевой машины Владислав Шкеул находились вблизи врага. Они первыми стали на оборону в селе Широкино под Мариуполем, а затем и самого города.

— Мы пытались жить, как все люди. Любили прогулки у моря, занимались спортом. Что за годы АТО происходило в Донецкой области, муж не говорил, считал, что так оберегает меня. Но за несколько дней до полномасштабной войны я узнала, что враги их очень обстреливают. 24 февраля из города Мариуполь мне позвонила подруга и сказала, что город в огне. Я сразу позвонила Артуру, но он был вне зоны досягаемости, — рассказала Анастасия.

Пока она ждала звонка от любимого, Бердянск охватила паника. Люди массово отъезжали, раздавались взрывы. Вечером наконец позвонил Артур. Он попросил жену собрать вещи и покинуть город, но уехать из оккупации Анастасии удалось только через пять месяцев.

— Для меня это было, как пять лет. Очень страшно. Ты не знаешь, чего от этих орков ждать, особенно когда ты — жена военного. Связи почти не было, люди стояли по четыре часа возле банка, потому что там раздавали интернет. Это был единственный способ узнать новости. Раз в неделю мне звонил Артур, говорил, что ситуация очень сложная. А потом я узнала о состоянии батальона мужа, который был в Мариуполе уже 36 дней. У ребят ничего не осталось: ни оружия, ни еды, воду пили из лужи, и каждый день кто-то умирал. Мариуполь был в полной блокаде…

Последний раз со своим мужем Анастасия разговаривала 26 марта 2022 года.

Бороться до последнего

Тем временем звонка от любимого человека ждала Виолетта с новорожденным сыном.

— Влад всегда рассказывал о тяжелой службе в АТО, как его дважды едва не убили. В 2019 году он получил серьезное осколочное ранение: в ногу, плечо и возле сонной артерии. Но после госпитализации вернулся на службу. За несколько дней до войны муж сказал, чтобы я собрала вещи и была готова, потому что что-то было не так. В день полномасштабного вторжения мне с самого утра звонил Влад, но я была утомлена коронавирусом и только потом перезвонила. Муж сообщил, что началась война, и попросил уехать из города.

Виолетта не послушала любимого и осталась его ждать. Но военный предупредил, что до последнего будет бороться за Мариуполь и защищать гражданских. Жене оставалось только молиться за мужа.

— Через несколько воскресений я узнала, что Влад с побратимами перебазировался на завод «Ильича». На связь выходил очень редко. Я не находила себе места от волнения. Он говорил, что у них все хорошо, но я знала, что у ребят не было ни еды, ни оружия.

После последнего разговора с Владиславом прошло шесть дней. Был его день рождения, и Виолетта все еще надеялась на звонок от любимого. Но потом ей написала Анастасия и сообщила, что их мужья в плену…

Два года издевательств в российском плену

Два года назад, 4 апреля 2022 года, почти весь 501-й ОБМП попал в плен к россиянам с завода «Азовмаш» и 12 апреля — с завода «Ильича». Об этом Анастасия узнала из пропагандистских телеграмм-каналов. Она увидела видео взятия защитников в плен, среди них узнала очень истощенного мужчину.

— Находясь в оккупации, я не знала, что делать и куда обращаться. Но после очередного видеообращения Алексея Арестовича, в котором он сказал, что в Мариуполе никого не было взято в плен, я решила действовать. Вместе с другими женами и матерями мы записали видео. Надев в оккупации вышиванку и держа флаг Украины, умоляли о деблокаде Мариуполя и освобождении ребят из плена. Но нас никто не услышал…

Анастасия вместе с Виолеттой начали вносить данные мужчин в базы различных организаций, таких как Национальное информационное бюро, Международный комитет Красного Креста, Военно-морские силы Украины и ООН, даже отправляли обращение к Президенту Украины.

— За годы плена из 277 человек из 501-го отдельного батальона морской пехоты обменяли только 23 мужчин. К счастью, из последних обменов известно, что Артур и Влад живы. Я знаю, что мой муж в колонии особого режима Мордовии, там настоящий ад. Заставляют стоять по 16 часов в день, очень плохое питание, вода для купания раз в неделю — или кипяток, или ледяная, на улицу выводили только два раза и еще спускали собак. Такое впечатление, что тех, кто выжил в Мариуполе, хотят замучить в плену, — с болью в сердце рассказывает Анастасия.

Также в российской колонии высокий риск заражения туберкулезом и гепатитом С, по словам обменянных, многие из наших военных уже болеют.

А вот Владислав находится на территории оккупированной Луганщины в Суходольске. Орки говорят ребятам, что Украины уже нет, что они никому не нужны.

Борется ли власть за пленных героев?

В российском плену не позволяют принимать звонки и переписку. Страна-агрессор постоянно осуждает украинцев на очень большой срок, а то и на пожизненное лишение свободы. Родным военнопленных ежедневно приходится бороться за их освобождение. Они объединились и создали общественные организации. Каждое воскресенье проводят акции, чтобы об их боли не только слышали, но и говорили. Постоянно встречаются с Координационным штабом, обращаются за помощью за границу и не забывают о помощи ВСУ. Недавно фотография Анастасии с акции поддержки военнопленных облетела все соцсети. Рядом с ней стояли Виолетта с маленьких сыном, родные украинских пленных героев и даже известные украинцы. Но пока желаемого результата нет, защитники до сих пор не дома. Что же говорит власть?

— Хочется верить, что власть работает над возвращением ребят, потому что каждый день там — ад. Мы даже дошли до Кирилла Буданова. Он слушал и утверждал, что государство помнит обо всех и вернет каждого. Но ждать некогда. Ребят убивают, и они возвращаются домой в пакетах. На одной из последних акций под офисом Президента просили выйти Андрея Ермака и Владимира Зеленского, но к людям выходили только из Координационного штаба и Андрей Пастернак (руководитель объединенного центра СБУ), — жалуются жены военнопленных.

Недавно украинцы создали петицию и собрали 25 тысяч голосов, чтобы российские пленные не могли звонить домой. Возможно, так их женщины поднимутся и начнут требовать обмена.

— Пусть они тоже почувствуют, как это — жить больше двух лет не зная, что с твоим родным человеком. Мы очень просим выходить на акции и кричать за пленных героев Украины! Они защищали нас тогда, а мы должны защитить их сейчас, — обращаются к нам родные героев Мариуполя и всех украинских пленных.