Ключевые моменты:

Ремонт проезжей части и пешеходных зон запланирован на девяти локациях города.

В списке значатся крупные транспортные развязки, включая перекресток улиц Инглези и проспекта Небесной сотни.

Водителям и пешеходам советуют заранее планировать время в пути с учетом возможных ограничений.

Ремонт дорог в Одессе: график работ и список адресов на 8 апреля

В Одессе продолжается плановое обновление дорожной инфраструктуры. В среду, 8 апреля, специалисты приступят к ремонту дорог и тротуаров по следующим адресам:

В Приморском районе приведут в порядок тротуар на улице Решата Аметова (от просп. Шевченко до дома №11) и продолжат работы на Фонтанской дороге.

Особое внимание уделят крупным магистралям и выездам из города. Латать полотно будут на Дальницком шоссе, Известковой, а также на проезде между улицей Житомирской и Овидиопольской дорогой.

На поселке Котовского техника будет работать на проспекте Князя Владимира Великого (участок от ул. Кишиневской до Давида Ойстраха) и на улице Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до Крымской).

Также ремонтные бригады займутся перекрестками: ул. Наливная — ул. Ганса Германа и сложным узлом ул. Инглези — просп. Небесной сотни — ул. Михаила Комарова.

Одесситов просят быть внимательными и осторожными в местах проведения работ.

Напомним, правительство выделило 718 миллионов грн на обеспечение транспортного сообщения с юго-западной частью Одесской области и Молдовой.