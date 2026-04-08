Ключевые моменты:
- Ремонт проезжей части и пешеходных зон запланирован на девяти локациях города.
- В списке значатся крупные транспортные развязки, включая перекресток улиц Инглези и проспекта Небесной сотни.
- Водителям и пешеходам советуют заранее планировать время в пути с учетом возможных ограничений.
Ремонт дорог в Одессе: график работ и список адресов на 8 апреля
В Одессе продолжается плановое обновление дорожной инфраструктуры. В среду, 8 апреля, специалисты приступят к ремонту дорог и тротуаров по следующим адресам:
В Приморском районе приведут в порядок тротуар на улице Решата Аметова (от просп. Шевченко до дома №11) и продолжат работы на Фонтанской дороге.
Читайте также: Одесская энергосистема выстояла: энергетики восстановили десятки подстанций после 50 атак
Особое внимание уделят крупным магистралям и выездам из города. Латать полотно будут на Дальницком шоссе, Известковой, а также на проезде между улицей Житомирской и Овидиопольской дорогой.
На поселке Котовского техника будет работать на проспекте Князя Владимира Великого (участок от ул. Кишиневской до Давида Ойстраха) и на улице Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до Крымской).
Также ремонтные бригады займутся перекрестками: ул. Наливная — ул. Ганса Германа и сложным узлом ул. Инглези — просп. Небесной сотни — ул. Михаила Комарова.
Одесситов просят быть внимательными и осторожными в местах проведения работ.
Напомним, правительство выделило 718 миллионов грн на обеспечение транспортного сообщения с юго-западной частью Одесской области и Молдовой.