Ключевые моменты:

Ограничение движения введут на трассе Р-33 в селе Павловка.

Работы продлятся с 23:00 23 мая до 07:00 24 мая.

Водителей просят заранее продумать маршрут.

Ремонт дороги Р-33: что важно знать водителям

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщила о временных ограничениях на автодороге Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта — Великая Михайловка — /М-16/.

Речь идет об участке в селе Павловка, где в ночь на воскресенье будут проводить ремонт дорожного покрытия.

Ограничения начнут действовать с 23:00 субботы, 23 мая, и продлятся до 07:00 утра 24 мая.

На месте проведения работ уже установили предупреждающие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными, снижать скорость на участке ремонта и по возможности заранее планировать поездки.

В Службе восстановления отмечают, что во время работ движение может быть затруднено. О полном завершении ремонта обещают сообщить отдельно.

Напомним, на транзитном участке трассы М-15 Одесса – Рени в направлении Бухареста стартовали дорожные работы по эксплуатационному содержанию дороги. В районе села Маяки действует реверсивный режим.