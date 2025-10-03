Ключевые моменты:
- Маршрут № 20 временно не курсирует.
- Введен дублирующий автобусный маршрут «Херсонский сквер – Хаджибейский лиман»
Детали маршрута
Вместо трамваев организован дублирующий автобусный маршрут по маршруту «Херсонский сквер – Хаджибейский лиман». Автобусы движутся по прежней трассе трамвая № 20 с объездом поврежденного участка под мостом «Глухой».
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок и следить за обновлениями расписания на официальном сайте горсовета и в мобильном приложении «Городской транспорт Одессы».
Читайте также:
- Из-за потопа в Одессе открыто уголовное производство: подробности расследования
- Завершается голосование за переименование двух одесских улиц
- «Городок здоровья»: в октябре в Одесской области проведут бесплатные медицинские обследования