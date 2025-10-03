Ключевые моменты:

Детали маршрута

маршрут автобуса

Вместо трамваев организован дублирующий автобусный маршрут по маршруту «Херсонский сквер – Хаджибейский лиман». Автобусы движутся по прежней трассе трамвая № 20 с объездом поврежденного участка под мостом «Глухой».

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок и следить за обновлениями расписания на официальном сайте горсовета и в мобильном приложении «Городской транспорт Одессы». 

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме