Ключевые моменты:

Италия профинансирует реставрацию двух исторических зданий в Одессе – дома Ашкинази и дома Зонтага.

Проект реализуется в рамках грантового соглашения между Украиной и Италией, которое уже ратифицировано.

Городские власти Одессы и AICS согласовали первые этапы запуска практической реализации проекта.

Одесса продолжает привлекать международную поддержку для сохранения культурного наследия и его защиты.

Дома Ашкинази и Зонтага в Одессе восстановят

Одесса получит международную поддержку в восстановлении двух знаковых памятников архитектуры в центре города — дома Ашкинази по улице Ришельевской и дома Зонтага на Приморском бульваре. Реставрационные работы будут профинансированы в рамках грантовой программы при поддержке Италии.

Представители городских властей, профильных департаментов и координатор проектов AICS Пьетро Пипи согласовали первые шаги по внедрению грантового соглашения между Украиной и Италией. Документ о финансировании реставрации был подписан раньше, а Верховная Рада ратифицировала его в январе 2026 года.

В рамках проекта предусмотрено восстановление:

дома Ашкинази, где ныне работает Дворец бракосочетания;

дома Зонтага на Приморском бульваре.

Помимо непосредственных ремонтных работ итальянская сторона поможет Одессе создать современную систему управления культурным наследием. Также предполагается повышение квалификации местных специалистов в сфере реставрации и консервации исторических объектов.

К обсуждениям онлайн присоединились эксперты Центрального института реставрации по итальянской Перудже. Они будут сотрудничать с научными работниками Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Стороны уже определили ответственных, согласовали график технических консультаций и договорились об обмене необходимой информацией между горсоветом, AICS и научными командами.

После начала полномасштабной войны защита исторического центра Одессы стала одним из приоритетов города и международных партнеров. Часть памятников получила повреждения из-за российских атак.

Несмотря на это Одесса продолжает привлекать международную поддержку для восстановления культурного наследия и развития системы его защиты. В горсовете отмечают, что сотрудничество с Италией может стать одним из ключевых проектов в сфере реставрации исторического центра города.

