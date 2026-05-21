Ключевые моменты:
- Италия профинансирует реставрацию двух исторических зданий в Одессе – дома Ашкинази и дома Зонтага.
- Проект реализуется в рамках грантового соглашения между Украиной и Италией, которое уже ратифицировано.
- Городские власти Одессы и AICS согласовали первые этапы запуска практической реализации проекта.
- Одесса продолжает привлекать международную поддержку для сохранения культурного наследия и его защиты.
Дома Ашкинази и Зонтага в Одессе восстановят
Одесса получит международную поддержку в восстановлении двух знаковых памятников архитектуры в центре города — дома Ашкинази по улице Ришельевской и дома Зонтага на Приморском бульваре. Реставрационные работы будут профинансированы в рамках грантовой программы при поддержке Италии.
Представители городских властей, профильных департаментов и координатор проектов AICS Пьетро Пипи согласовали первые шаги по внедрению грантового соглашения между Украиной и Италией. Документ о финансировании реставрации был подписан раньше, а Верховная Рада ратифицировала его в январе 2026 года.
В рамках проекта предусмотрено восстановление:
- дома Ашкинази, где ныне работает Дворец бракосочетания;
- дома Зонтага на Приморском бульваре.
Помимо непосредственных ремонтных работ итальянская сторона поможет Одессе создать современную систему управления культурным наследием. Также предполагается повышение квалификации местных специалистов в сфере реставрации и консервации исторических объектов.
К обсуждениям онлайн присоединились эксперты Центрального института реставрации по итальянской Перудже. Они будут сотрудничать с научными работниками Одесской государственной академии строительства и архитектуры.
Стороны уже определили ответственных, согласовали график технических консультаций и договорились об обмене необходимой информацией между горсоветом, AICS и научными командами.
После начала полномасштабной войны защита исторического центра Одессы стала одним из приоритетов города и международных партнеров. Часть памятников получила повреждения из-за российских атак.
Несмотря на это Одесса продолжает привлекать международную поддержку для восстановления культурного наследия и развития системы его защиты. В горсовете отмечают, что сотрудничество с Италией может стать одним из ключевых проектов в сфере реставрации исторического центра города.
