Весеннее равноденствие и День счастья: праздники и события 20 марта

Праздники 20 марта

День весеннего равноденствия

20 марта – День весеннего равноденствия. Это время, когда Земля располагается по отношению к Солнцу так, что его лучи падают прямо на экватор. Северное и Южное полушария освещаются одинаково, поэтому продолжительность дня и ночи по всему миру длится одинаковое количество часов.

Со дня весеннего равноденствия мировой день становится длиннее и начинается астрономическая весна.

Всемирный день Земли

Этот актуальный и важный праздник отмечают в честь дня весеннего равноденствия. Идея впервые появилась в 1970 году в США. Мероприятия, посвященные Дню Земли носят экологический характер и популярны в более чем 192 странах мира.

Международный день счастья

Событие было начато по инициативе ООН 28 июня 2012 года, но идею создать праздник выдвинул еще в 2011 году Джейм Илайен. Он отметил, что день весеннего равноденствия – прекрасная возможность показать всем людям, как важно чувствовать себя счастливыми.

Международный день астрологии

Этот день знаменует начало астрологического рока. Празднование отмечается разными событиями, мероприятиями и дискуссиями.

Всемирный день театра для детей и юношества

Этот глобальный праздник показывает, насколько важен театр для молодых зрителей и их развития.

Международный день французского языка

Также сегодня отмечается Международный день французского языка. Его ввела ООН в 2010 году. Для праздника была выбрана дата, поскольку именно 20 марта в 1970 году основали Франкофонию – международную организацию сотрудничества франкоязычных стран мира, которая объединяет 54 полноправных и 4 ассоциированных члена, а также 26 наблюдателей.

Всемирный день муки

А еще 20 марта Всемирный день муки. Этот пищевой ингредиент кормит человечество тысячелетиями. Интересно, что дата была создана так, чтобы она совпала с весенним равноденствием, ведь этот период символизирует пробуждение природы, высевание культуры на полях.

Памятные даты и события 20 марта

1602 год – основывают Голландскую Ост-Индийскую компанию (VOC), которая становится первой в мире официально зарегистрированной публичной компанией;

1815 год – Наполеон I Бонапарт возвращается в Париж после заключения на острове Эльба;

1854 год – основывают Республиканскую партию США;

1883 год – подписывают Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности, одна из первых и важнейших в этой области;

1890 год – по настоянию нового императора рейхсканцлер Отто фон Бисмарк заканчивает политическую карьеру;

1916 год – Альберт Эйнштейн публикует свою общую теорию относительности;

1917 год – украинского историка Михаила Грушевского, который тогда находился в Москве, избирают председателем Центральной Рады;

1921 год – на плебисците большинство жителей Верхней Силезии высказываются за пребывание в составе Германии;

1933 год – вблизи Мюнхена строят первый в Германии концлагерь – Дахау;

1939 год – немецкий ультиматум Литве с требованием передать Клайпедский край, удовлетворенный два дня спустя;

1956 год – провозглашена независимость Туниса;

1995 год – зариновая атака в Токийском метрополитене, устроенная деструктивным культом Аум Синрикё;

2003 год – американско-британско-австралийские войска вторгаются в Ирак;

2007 год – выходит компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World;

2015 год – полное солнечное затмение, равноденствие и супермесяц произошли в один день;

2018 год – Украина и Катар подписывают соглашение о безвизовом режиме.

Кто родился 20 марта