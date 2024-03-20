Весеннее равноденствие и День счастья: праздники и события 20 марта

Сегодня, 20 марта – День весеннего равноденствия. А еще в этот день отмечают Всемирный День Земли и Международный день счастья.
Праздники 20 марта
День весеннего равноденствия
20 марта – День весеннего равноденствия. Это время, когда Земля располагается по отношению к Солнцу так, что его лучи падают прямо на экватор. Северное и Южное полушария освещаются одинаково, поэтому продолжительность дня и ночи по всему миру длится одинаковое количество часов.
Со дня весеннего равноденствия мировой день становится длиннее и начинается астрономическая весна.
Всемирный день Земли
Этот актуальный и важный праздник отмечают в честь дня весеннего равноденствия. Идея впервые появилась в 1970 году в США. Мероприятия, посвященные Дню Земли носят экологический характер и популярны в более чем 192 странах мира.
Международный день счастья
Событие было начато по инициативе ООН 28 июня 2012 года, но идею создать праздник выдвинул еще в 2011 году Джейм Илайен. Он отметил, что день весеннего равноденствия – прекрасная возможность показать всем людям, как важно чувствовать себя счастливыми.
Международный день астрологии
Этот день знаменует начало астрологического рока. Празднование отмечается разными событиями, мероприятиями и дискуссиями.
Всемирный день театра для детей и юношества
Этот глобальный праздник показывает, насколько важен театр для молодых зрителей и их развития.
Международный день французского языка
Также сегодня отмечается Международный день французского языка. Его ввела ООН в 2010 году. Для праздника была выбрана дата, поскольку именно 20 марта в 1970 году основали Франкофонию – международную организацию сотрудничества франкоязычных стран мира, которая объединяет 54 полноправных и 4 ассоциированных члена, а также 26 наблюдателей.
Всемирный день муки
А еще 20 марта Всемирный день муки. Этот пищевой ингредиент кормит человечество тысячелетиями. Интересно, что дата была создана так, чтобы она совпала с весенним равноденствием, ведь этот период символизирует пробуждение природы, высевание культуры на полях.
Памятные даты и события 20 марта
- 1602 год – основывают Голландскую Ост-Индийскую компанию (VOC), которая становится первой в мире официально зарегистрированной публичной компанией;
- 1815 год – Наполеон I Бонапарт возвращается в Париж после заключения на острове Эльба;
- 1854 год – основывают Республиканскую партию США;
- 1883 год – подписывают Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности, одна из первых и важнейших в этой области;
- 1890 год – по настоянию нового императора рейхсканцлер Отто фон Бисмарк заканчивает политическую карьеру;
- 1916 год – Альберт Эйнштейн публикует свою общую теорию относительности;
- 1917 год – украинского историка Михаила Грушевского, который тогда находился в Москве, избирают председателем Центральной Рады;
- 1921 год – на плебисците большинство жителей Верхней Силезии высказываются за пребывание в составе Германии;
- 1933 год – вблизи Мюнхена строят первый в Германии концлагерь – Дахау;
- 1939 год – немецкий ультиматум Литве с требованием передать Клайпедский край, удовлетворенный два дня спустя;
- 1956 год – провозглашена независимость Туниса;
- 1995 год – зариновая атака в Токийском метрополитене, устроенная деструктивным культом Аум Синрикё;
- 2003 год – американско-британско-австралийские войска вторгаются в Ирак;
- 2007 год – выходит компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World;
- 2015 год – полное солнечное затмение, равноденствие и супермесяц произошли в один день;
- 2018 год – Украина и Катар подписывают соглашение о безвизовом режиме.
Кто родился 20 марта
- 43 до н. – Публий Овидий Назон, римский поэт;
- 1557 – Алессандро Тиарини, итальянский живописец;
- 1592 – Джованни да Сан Джованни, итальянский живописец;
- 1639 – Иван Мазепа, украинский военный, политический и государственный деятель;
- 1681 – Эммануэль д’Асторга, итальянский композитор;
- 1770 – Фридрих Гельдерлин, немецкий поэт;
- 1811 – Наполеон II, сын и наследник французского императора Наполеона I;
- 1828 – Генрик Ибсен, норвежский драматург и поэт;
- 1836 – Эдвард Пойнтер, английский живописец;
- 1851 год – Исмаил Гаспринский, крымскотатарский и тюркский просветитель, писатель, педагог, основатель пантюркизма;
- 1856 – Джон Лавери, шотландско-ирландский художник-импрессионист;
- 1898 год – Николай Бриммер, украинский художник-график, ксилограф, книжный иллюстратор;
- 1899 год – Аркадий Любченко, украинский писатель, редактор;
- 1915 – Святослав Рихтер, советский пианист-виртуоз;
- 1925 – Дэвид Уоррен, австралийский ученый, изобретатель бортового самописца;
- 1950 – Уильям Герт, американский актер;
- 1957 – Крис Ведж, американский режиссер анимационных фильмов, мультипликатор и продюсер;
- 1957 – Спайк Ли, американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер;
- 1958 – Холли Хантер, американская киноактриса.