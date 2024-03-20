Весняне рівнодення та День щастя: свята та події 20 березня

Свята 20 березня

День весняного рівнодення

20 березня – День весняного рівнодення. Це час, коли Земля розташовується по відношенню до Сонця так, що його промені падають прямо на екватор. Північна та Південна півкулі висвітлюються однаково, тому тривалість дня та ночі по всьому світу триває однакову кількість годин.

З дня весняного рівнодення світовий день стає довшим і починається астрономічна весна.

Всесвітній день Землі

Це актуальне та важливе свято відзначають на честь дня весняного рівнодення. Ідея вперше з’явилася 1970 року в США. Заходи, присвячені Дню Землі, мають екологічний характер і популярні у більш ніж 192 країнах світу.

Міжнародний день щастя

Подія була розпочата з ініціативи ООН 28 червня 2012 року, але ідею створити свято висунув ще 2011 року Джейм Ілайєн. Він зазначив, що день весняного рівнодення – чудова нагода показати всім людям, як важливо почуватися щасливими.

Міжнародний день астрології

Цей день знаменує початок астрологічного року. Святкування відзначається різними подіями, заходами та дискусіями.

Всесвітній день театру для дітей та юнацтва

Це глобальне свято показує, наскільки важливим є театр для молодих глядачів та їх розвитку.

Міжнародний день французької мови

Також сьогодні відзначають Міжнародний день французької мови. Його запровадила ООН у 2010 році. Для свята було обрано дату, оскільки саме 20 березня 1970 року заснували Франкофонію – міжнародну організацію співпраці франкомовних країн світу, яка об’єднує 54 повноправних та 4 асоційовані члени, а також 26 спостерігачів.

Всесвітній день борошна

А ще 20 березня Всесвітній день борошна. Цей харчовий інгредієнт годує людство тисячоліттями. Цікаво, що дату було створено так, щоб вона збіглася з весняним рівноденням, адже цей період символізує пробудження природи, висівання культури на полях.

Пам’ятні дати та події 20 березня

1602 рік – засновують Голландську Ост-Індійську компанію (VOC), яка стає першою у світі офіційно зареєстрованою публічною компанією;

1815 – Наполеон I Бонапарт повертається до Парижа після ув’язнення на острові Ельба;

1854 рік – засновують Республіканську партію США;

1883 рік – підписують Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, одну з перших та найважливіших у цій галузі;

1890 рік – на вимогу нового імператора рейхсканцлер Отто фон Бісмарк закінчує політичну кар’єру;

1916 – Альберт Ейнштейн публікує свою загальну теорію відносності;

1917 рік – українського історика Михайла Грушевського, який тоді перебував у Москві, обирають головою Центральної Ради;

1921 рік – на плебісциті більшість жителів Верхньої Сілезії висловлюються за перебування у складі Німеччини;

1933 рік – поблизу Мюнхена будують перший у Німеччині концтабір – Дахау;

1939 рік – німецький ультиматум Литві з вимогою передати Клайпедський край, задоволений через два дні;

1956 рік – проголошено незалежність Тунісу;

1995 рік – заринова атака в Токійському метрополітені, влаштована деструктивним культом Аум Сінрікьо;

2003 рік – американсько-британсько-австралійські війська вторгаються до Іраку;

2007 рік – виходить комп’ютерна гра STALKER українського розробника GSC Game World;

2015 рік – повне сонячне затемнення, рівнодення та супермісяць відбулися в один день;

2018 рік – Україна та Катар підписують угоду про безвізовий режим.

Хто народився 20 березня