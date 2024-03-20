Церковный праздник 20 марта: о чем можно просить святую Светлану

Уже по сложившейся традиции «Одесская жизнь» рассказывает, какой церковный праздник отмечают православные христиане сегодня, 20 марта, по новому церковному календарю, какой сегодня день по старому стилю и главные приметы этого дня.
Святая Фотина стала героиней Евангелия
20 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученицу Фотину (Светлану) Римскую. Она известна как самарянка, которая напоила Иисуса водой из колодца.
Фотина родилась и жила в Самарии (сейчас это историческая область Израиля). В Евангелии о ней сказано, что она была той женщиной, к которой обратился Иисус и попросил воды из колодца Иакова. Когда он увидел ее смущение (иудеи предпочитали не общаться с самарянами), то сказал ей: «Пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» и поведал, что он – Мессия.
Фотина вернулась в поселок и рассказала, что повстречала Иисуса и уверовала в него. После этого она стала проповедовать благую весть. Ее сыновья тоже стали христианами и, даже будучи на высоких должностях, распространяли веру.
Когда началось преследование христиан, семью Фотины арестовали и доставили в Рим, где сначала пытали, а затем казнили. Перед смертью по молитвам святых происходило немало чудес, которые многих привели к вере.
У нас святую Фотинию почитают как святую Светлану. Ее считают покровительницей женского счастья и брака, ей молятся об исцелении различных недугов, укреплении веры и стойкости духа в сложные моменты жизни, защите от дурных мыслей. Также Фотиния является заступницей девушек с именем Светлана.
Праздник 20 марта по старому стилю – день памяти священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.
У кого 20 марта именины
Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.
Приметы и запреты на 20 марта
В народном календаре 20 марта – Фотинья Колодезница. Приметы этого дня говорят о погоде:
- дождь идет – осенью будет много грибов;
- небо звездное – тепло придет нескоро;
- облака идут против ветра – жди скорые осадки;
- много талой воды – в мае будет много травы.
Также в этот день наблюдали за птицами: если они вьют гнезда на солнечной стороне, то лето, скорее всего, будет холодным.
Что можно и нельзя делать 20 марта
В народе в этот день особо почитают колодезную воду – считается, что она в этот день становится целебной. Свежей водой из колодца нужно умыться и попить ее, чтобы быть здоровым, а также окропить дом, чтобы избавиться от болезней и привлечь удачу.
Сегодня нельзя: ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать.
Кроме того, идет первая неделя Великого поста, и тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.
Народные приметы советуют сегодня не готовить на вчерашней воде – уйдут силы, лучше набрать свежей.
Кроме того, наши предки верили, что в этот день нельзя никому рассказывать о своих планах и мечтах, иначе они точно не сбудутся. Также пытались не носить одежду, изготовленную из любой ткани, кроме льна. Так крестьяне защищались от нечистой силы.