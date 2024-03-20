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Анекдот дня: как раввин свинину пробовал

Анекдот дня: как раввин свинину пробовал

Утро доброе, Одесса! «Одесская жизнь» желает всем удачного дня и да не омрачат его воздушные тревоги и прочий негатив. А во избежание негатива давайте начнем день с позитива.

И сегодня героев нашего традиционного анекдота станет… А, впрочем, узнаете сами:

Еврейский раввин всегда хотел попробовать свинину. Однажды вечером он поехал через весь город в самый дальний от своей синагоги ресторан и заказал целого молочного поросенка. Как раз в тот момент, когда официант ставил на стол жареного поросенка с яблоком во рту, раввин заметил, что вошла группа его прихожан, и стала смотреть на него, открыв рты.
Раввин широко раскрывает глаза и говорит:
– Нет, ви таки посмотрите, как они сервируют заказанные мной яблоки!

Раввин и свинина, анекдот

***

Приходит Мойша к ребе:
– Ребе, у меня таки всё плохо: дочь – проститутка, сын – наркоман, жена от меня ушла, с работы уволили. Шо мне делать?
– Значит так: напиши на листе бумаги «Так будет не всегда», повесь листок над кроватью и читай каждое утро.
Прошло полгода.
Приходит он опять к ребе.
– Ребе, спасибо! У меня всё наладилось: дочь вышла замуж, сын вылечился, жена вернулась, а у меня успешный бизнес!
– Вот и славно! А скажи, листочек-то ещё висит?
– Конечно, ребе!
– Ну и хорошо. Не снимай!

Анекдот про раввина

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Редакция ПРОФИЛЬ
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