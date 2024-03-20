Анекдот дня: как раввин свинину пробовал

И сегодня героев нашего традиционного анекдота станет… А, впрочем, узнаете сами:

Еврейский раввин всегда хотел попробовать свинину. Однажды вечером он поехал через весь город в самый дальний от своей синагоги ресторан и заказал целого молочного поросенка. Как раз в тот момент, когда официант ставил на стол жареного поросенка с яблоком во рту, раввин заметил, что вошла группа его прихожан, и стала смотреть на него, открыв рты.

Раввин широко раскрывает глаза и говорит:

– Нет, ви таки посмотрите, как они сервируют заказанные мной яблоки!

***

Приходит Мойша к ребе:

– Ребе, у меня таки всё плохо: дочь – проститутка, сын – наркоман, жена от меня ушла, с работы уволили. Шо мне делать?

– Значит так: напиши на листе бумаги «Так будет не всегда», повесь листок над кроватью и читай каждое утро.

Прошло полгода.

Приходит он опять к ребе.

– Ребе, спасибо! У меня всё наладилось: дочь вышла замуж, сын вылечился, жена вернулась, а у меня успешный бизнес!

– Вот и славно! А скажи, листочек-то ещё висит?

– Конечно, ребе!

– Ну и хорошо. Не снимай!

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