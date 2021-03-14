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День весеннего равноденствия 20 марта: кто встречает Новый год весной?

День весеннего равноденствия 20 марта: кто встречает Новый год весной?

В этом году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Этот день – не только уникальное явление природы, когда день равен ночи, но и начало астрономического года. А в древности этот день считали мистическим и отмечали его по раз и навсегда установленным обычаям.

Что означает «весеннее равноденствие»?

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В день весеннего равноденствия почти во всем мире день становится равным ночи, а Солнце, находясь прямо над экватором, освещает ровно половину двух полушарий земного шара. «Официальной» датой весеннего равноденствия принято считать 21 марта, однако вопреки сложившемуся мнению, это астрономическое явление не всегда происходит именно в этот день.

Промежуток времени между весенним и осенним равноденствием принят для измерения времени и называется тропическим годом. В тропическом году чуть больше 365 дней, из-за чего равноденствие приходится на разные даты, каждый год сдвигаясь вперед примерно на шесть часов. К примеру, последнее весеннее равноденствие 21 марта в этом столетии случилось в 2007 году.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно поститься и публиковали календарь Великого поста в 2021 году.

День предков и славянские костры

День весеннего равноденствия вселял радость и надежду не только в наших далеких предков, ведь в этот день зима прощается с нами и передает «эстафетную палочку» весне. Этот день отмечали практически все народы мира – от майя до славян. По поверьям майя, в этот день к людям с пирамиды спускался солнечный змей Кетцалкоатль, а друиды считали, что с началом весны заново начинается жизнь на земле.

Японцы в этот день отмечали праздник хиган – день памяти предков, а древние германцы, чтобы угодить богине весны Остаре, пекли булочки и красили яйца. А вот мясо в этот день есть запрещалось.

Отмечали этот день и славяне. Они пекли блины, устраивали ярмарки и игрища. Считалось, что тех, кто победил в играх, природа весь год будет защищать от злых сил. Вечерами на улицах жгли костры, и чем выше и ярче было пламя, тем более счастливой и богатой обещала быть жизнь.

Также этот день имеет большое значение для христиан всего мира, так как праздник Пасхи всегда наступает после весеннего равноденствия – в первое воскресенье после первого полнолуния.

солнечные часы

На Востоке Новруз празднуют не все

В некоторых странах мира Новый год встречают не зимой, а весной – в день весеннего равноденствия. Этот праздник называется Новруз, что в переводе означает «новый день». Он считается официальным праздником в некоторых странах Ближнего Востока, Средней Азии, Азербайджане, Иране. При этом праздник не имеет отношения к исламским обычаям. На Ближнем Востоке его отмечают только те народы, которые проживали там до прихода арабов и распространения ислама. Например, Новруз не входит в число праздников у арабов и сирийцев.

В этот день обычно просят прощения, отдают долги и устраивают пышные гулянья. А в Азербайджане, чтобы год был счастливым, нужно зажечь костер-«тонгал» и семь раз прыгнуть через него.

Недавно Новруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества.

Приметы в день весеннего равноденствия

  • Если погода морозная, то будет еще 40 морозных дней, а если теплая – 40 дней будет тепло.
  • Если насчитать 40 проталин, весна будет теплой.
  • Если облака плывут по небу быстро и высоко – лето и осень будут теплыми.
  • Если в этот день загадать желание, оно обязательно сбудется.
  • Сны в день весеннего равноденствия – вещие.

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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