И сегодня мы снова заглянем в гости к одесситке Ларе и ее неунывающей свекрови и узнаем, как опасно доверять запись рецепта знаменитых «синеньких» женщине, которая только что пригубила за здоровье именинницы, и почему дроби в Одессе нужно уважать.

– Лара, признавайся, ты в школе училась?

– Тааак… Начинаааается.

– Не увиливай от ответа.

– Конечно училась.

– Значит, если училась, то читать-писАть умеешь?

– Мама, ну шо вы в самом деле, ну шо я уже натворила?

– Если бы натворила был бы с тобой другой разговор. Значит читать- писАть умеешь, а вот цифирки считать умеешь?

– Я уже боюсь шо-то говорить.

– Вот де собака порылась! Боишься, значит есть за шо. Кто писАл рецепт в книжечку?

– Какой рецепт?

– Какой, какой… Нина мИне давала рецепт закуски из синеньких, от Ашота Гургеныча, вернее не от него, а от его племянницы.

Кстати, ранее мы рассказывали, как правильно приготовить икру из синеньких

– И шо тама?

– Тама! Тама кошмарный кошмар и ужасный ужас.

– Обаждииитеее. Я помню эти синенькие. Мы их ели с шашлыками, на Ниночкином дне рождения. Очень вкусные.

– Ага, када мы их ели в исполнении Лейлы, то они были вкусные, а када я их сделала сама, то фигня такая, шо вам и не снилось. Даже Гриша отказался после первой ложки. Даже Цилин Марик, эта наглая полосатая, хвостатая сволочь не стал кушать.

– А я здесь с какого бока?

– Так твоей рукой написан рецепт.

– Так я писала его после Гришиного Хеннесси!

– Нормальная женщина ни-ка-да не должна терять самообладание.

– Так шо тама в рецепте такого страшного?

– Та, фигня… Одна чёрточка!

– Шо из серии «казнить нельзя помиловать»?

– Нет. 12! Двенадцать ! Чайных ложек соли без горки!

– Ну 12 и шо? А надо скока?

– А надо пол-чайной ложки! Пол! Половина! Одна вторая! Пишется как дробь! Единичка в числителе, а двоечка в знаменателе.

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– Так шо… Просто… Пересолили?

– Просто! Пересолили! Значит ты таки не прониклась тяжестью сделанного. Значит для полного восприятия всей ситуации, сейчас ты будешь эту красоту… Доедать.

– С хлебой?

– Ладно, пусть будет с хлебой.

– А что грамм 100 нальёте?

– Налью половину. Одну вторую. Единичка в числителе, а двоечка в знаменателе. Ты у мИня эту математику запомнишь надолго.

Марина ГАРНИК

Удачного и легкого понедельника, и пусть рабочая неделя пройдет как по маслу!