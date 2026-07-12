Ключевые моменты:

Владимир Зеленский подтвердил отставку премьер-министра Юлии Свириденко в рамках масштабного обновления Кабмина.

Президент поблагодарил экс-премьера за стабильную работу и предложил ей возглавить ключевое стратегическое направление за рубежом.

За каждое приоритетное международное направление (США, ЕС, Китай, Ближний Восток) теперь будет отвечать конкретный опытный куратор.

Новая геополитическая стратегия: лицензии на Patriot и перезагрузка отношений с соседями

Новая стратегия Украины: о чем рассказал Зеленский

В Украине начинаются кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Об этом сегодня, 12 июля 2026 года, сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, Украина переходит к более прагматичной и точечной внешней политике, где ключевые задачи будут закреплены за персональными лидерами.

«Украина меняет свою политическую стратегию. За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, способным реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и что ожидает Украинский народ», — подчеркнул Президент.

Среди ключевых векторов, требующих максимальной концентрации, глава государства выделил:

США: Реализация договоренностей по лицензиям на внутреннее производство систем Patriot и двустороннее оборонное сотрудничество.

Реализация договоренностей по и двустороннее оборонное сотрудничество. Европа: Запуск европейского антибаллистического проекта, который Зеленский назвал «одним из самых больших шагов на усиление Европы за это десятилетие».

Запуск европейского антибаллистического проекта, который Зеленский назвал «одним из самых больших шагов на усиление Европы за это десятилетие». Европейский Союз: Углубление интеграции и четкое движение к полноценному членству.

Углубление интеграции и четкое движение к полноценному членству. Соседи: Переформатирование отношений с пограничными государствами на новых основаниях. Президент отдельно выделил Польшу и Венгрию.

Переформатирование отношений с пограничными государствами на новых основаниях. Президент отдельно выделил Польшу и Венгрию. Глобальные игроки: Развитие связей с Китаем, а также регионом Ближнего Востока и Залива как перспективными экономическими и безопасностными партнерами.

Внутренние вызовы: оружие, подготовка к зиме и прифронтовые зоны

Кадровые изменения коснутся не только дипломатического корпуса, но и внутренней исполнительной власти. Зеленский отметил, что прифронтовые и приграничные регионы, ежедневно находящиеся под российскими ударами, требуют «значительного усиления».

«Рассчитываю на увеличение снабжения нашей армии необходимого оружия, всех типов дронов. Чрезвычайно важное направление – это подготовка к зиме, и Украине нужна готовность ко всем угрозам, которые могут возникнуть. Должна быть ускорена трансформация государственных компаний, от которых существенно зависит устойчивость Украины», — заявил Владимир Зеленский.

Отставка Юлии Свириденко и перезагрузка Кабмина

Обновление подходов к управлению государством повлекло за собой необходимость кадровой ротации в Кабинете Министров, которую глава государства уже детально обсудил с главой правительства.

«Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета Министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу в должности Премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», — сообщил Президент.

Ожидается, что в ближайшие дни совместно с народными депутатами в Верховной Раде будут согласованы новые кандидатуры на министерские должности. Кроме того, анонсированы чистки и перестановки среди руководителей правоохранительных органов Украины.