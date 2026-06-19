Ключевые моменты:

На саммите ЕС по итоговому документу по Украине убрали пункт об ускорении ее вступления в Европейский Союз.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что этого удалось добиться после четырехчасовых переговоров и сложного компромисса.

Будапешт ранее также высказывал процедурные возражения по открытию новых переговорных кластеров для Украины.

Убрали важный пункт об Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил, что во время заседания Европейского совета участникам удалось достичь компромисса по финальному тексту документа, посвященного Украине. Он добавил, что из итогового заявления был исключен пункт, предусматривавший ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз.

По словам Мадяра, после четырехчасовых дискуссий стороны смогли согласовать первый пункт повестки дня. В финальной редакции документа оставили только те формулировки по Украине, которые ранее уже были одобрены консенсусом всех государств-членов ЕС.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что текст заявления претерпел существенные изменения во время переговоров. В частности, по его инициативе в последний момент из документа убрали положение об ускорении евроинтеграции Украины. Политик подчеркнул, что добиться такого решения было непросто.

Мадяр отметил, что компромисс стал возможным благодаря готовности сторон искать совместные решения, а не обострять противоречия.

К слову, 18 июня глава венгерского правительства заявлял о наличии процедурных оговорок со стороны Будапешта и еще нескольких европейских столиц о возможности экстренного открытия других переговорных кластеров в рамках вступления Украины в ЕС.

Напомним, что первый переговорный кластер «Основы» был официально открыт 15 июня 2026 года в Люксембурге во время второго заседания Совета ЕС. Этому предшествовали переговоры между Украиной и Венгрией, по результатам которых стороны согласовали вопросы обеспечения прав национальных меньшинств. Уже 12 июня украинское правительство передало Брюсселю согласованные изменения в законодательство в этой сфере.

По информации европейских дипломатических источников, остальные пять переговорных кластеров Украина может открыть уже 14 июля 2026 года во время заседания Совета ЕС по общим вопросам.

В то же время, по данным европейских чиновников, завершение технической части переговоров о вступлении Украины в ЕС может занять около четырех лет. Несмотря на это, в Брюсселе продолжаются дискуссии о возможном разделении евроинтеграционного процесса Украины и Молдовы.

Добавим, что некоторые европейские дипломаты считают, что Молдова сейчас быстрее продвигается в выполнении ключевых внутренних реформ, что может повлиять на сроки завершения переговоров о членстве двух стран.