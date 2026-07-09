Ключевые моменты:
- Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузской автономии.
- Выборы в Гагаузии теперь будет организовывать Центральная избирательная комиссия Молдовы.
- Народное собрание Гагаузии потеряло право участвовать в назначении руководителей полиции, Службы информации и безопасности и управления юстиции.
- Суд отклонил аргументы о нарушении особого статуса автономии.
- Контроль над выборами, правоохранительной системой и юстицией переходит к центральным властям в Кишиневе.
- Решение Конституционного суда окончательно и не подлежит обжалованию.
Гагаузия потеряла право самостоятельно проводить выборы
Конституционный суд Молдовы принял решение, существенно изменяющее распределение полномочий между центральной властью и Гагаузской автономией.
Дело в том, что суд поддержал позицию Министерства юстиции, лишив регион права самостоятельно формировать выборный орган.
Теперь организацией и проведением выборов в Гагаузии будет заниматься Центральная избирательная комиссия Республики Молдова. Кроме того, Конституционный суд признал неконституционными положения, позволявшие Народному собранию автономии участвовать в назначении руководителей местной полиции, регионального управления Службы информации и безопасности, а также управления юстиции.
Аргумент стороны защиты о том, что такие изменения противоречат конституционным гарантиям особого статуса Гагаузии, суд не поддержал. В результате контроль над избирательными процессами, правоохранительными органами и системой юстиции в автономии переходит к центральным властям в Кишиневе. Постановление Конституционного суда окончательно и не может быть обжаловано.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15223, авторами которого стала группа народных депутатов. Признание коренным народом откроет доступ к государственному финансированию образовательных программ и культурным проектам гагаузской общины. Кроме этого, более 600 гагаузов сегодня защищают Украину в рядах ВСУ, в том числе Герои Украины и высокопоставленные офицеры.
Читайте также: Молдаване, болгары и гагаузы в морской пехоте: история 88-го батальона из Одесской области