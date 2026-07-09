Ключевые моменты:

Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузской автономии.

Выборы в Гагаузии теперь будет организовывать Центральная избирательная комиссия Молдовы.

Народное собрание Гагаузии потеряло право участвовать в назначении руководителей полиции, Службы информации и безопасности и управления юстиции.

Суд отклонил аргументы о нарушении особого статуса автономии.

Контроль над выборами, правоохранительной системой и юстицией переходит к центральным властям в Кишиневе.

Решение Конституционного суда окончательно и не подлежит обжалованию.

Гагаузия потеряла право самостоятельно проводить выборы

Конституционный суд Молдовы принял решение, существенно изменяющее распределение полномочий между центральной властью и Гагаузской автономией.

Дело в том, что суд поддержал позицию Министерства юстиции, лишив регион права самостоятельно формировать выборный орган.

Теперь организацией и проведением выборов в Гагаузии будет заниматься Центральная избирательная комиссия Республики Молдова. Кроме того, Конституционный суд признал неконституционными положения, позволявшие Народному собранию автономии участвовать в назначении руководителей местной полиции, регионального управления Службы информации и безопасности, а также управления юстиции.

Аргумент стороны защиты о том, что такие изменения противоречат конституционным гарантиям особого статуса Гагаузии, суд не поддержал. В результате контроль над избирательными процессами, правоохранительными органами и системой юстиции в автономии переходит к центральным властям в Кишиневе. Постановление Конституционного суда окончательно и не может быть обжаловано.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15223, авторами которого стала группа народных депутатов. Признание коренным народом откроет доступ к государственному финансированию образовательных программ и культурным проектам гагаузской общины. Кроме этого, более 600 гагаузов сегодня защищают Украину в рядах ВСУ, в том числе Герои Украины и высокопоставленные офицеры.

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