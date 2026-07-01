Ключевые моменты:

NASA зафиксировало пожары в оккупированном Крыму после сообщений о серии взрывов, в том числе вблизи Феодосии и на энергетических объектах.

В Херсонской области спутники обнаружили около 120 км выгоревших сельскохозяйственных угодий вдоль бывшего Каховского водохранилища из-за российских обстрелов.

Россия с 1 июля закрывает ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе со странами ЕС (Финляндия, Эстония, Латвия), ограничения касаются людей и грузов.

Япония запускает совместный с Украиной проект производства дронов Japan-Ukraine Drone Cluster и расширяет военно-технологическое сотрудничество.

Крым в огне: NASA фиксирует пожары на стратегических объектах после взрывов

Спутниковая система мониторинга NASA FIRMS зафиксировала несколько центров возгорания в оккупированном Крыму после сообщений местных жителей о серии взрывов 30 июня 2026 года. В частности, пожары возникли к северу от Феодосии у трассы Е-97, а также на территории стратегически важных энергетических объектов. Данные спутников свидетельствуют о возгорании на электроподстанции «Западно-Крымская» (330 кВ) и мобильной газотурбинной электростанции.

Оккупационные власти пока не предоставили официальные комментарии по причинам событий, хотя ранее заявляли о топливном кризисе и неравномерном распределении электроэнергии на полуострове.

Аграрный террор: в Херсонской области сожжена 120-километровая полоса полей

Систематические российские обстрелы повлекли за собой масштабную экологическо-экономическую катастрофу на правобережье Херсонщины. Спутниковые снимки Sentinel-2 за 29 июня 2026 продемонстрировали почти непрерывную полосу выгоревших сельскохозяйственных угодий длиной около 120 км и шириной до 20 км вдоль бывшего Каховского водохранилища.

Пожары возникают в результате ударов артиллерии, РСЗО и атак дронов, что фактически формирует буферную зону высокой пожарной опасности. Это создает долгосрочные угрозы продовольственной безопасности Украины, поскольку уничтожается урожай, а аграрии вынуждены работать под постоянными обстрелами.

Железный занавес: Россия закрывает железнодорожные пункты пропуска со странами ЕС

С 1 июля 2026 года правительство РФ официально приостанавливает движение из-за ряда железнодорожных пунктов пропуска на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией. Согласно распоряжению Михаила Мишустина, ограничения касаются перемещения людей, транспортных средств и грузов. Под закрытие попали пункты пропуска в Выборге, Санкт-Петербурге, Печорах-Псковских и Питалово. В документе указано, что остановка движения «временной», однако срок действия ограничений не уточняется.

Технологический альянс: Япония запускает совместное с Украиной производство дронов

Япония инициирует создание Japan-Ukraine Drone Cluster для модернизации собственных сил самообороны на основе украинского боевого опыта. Токио планирует использовать наработки украинских производителей для противодействия растущей военной активности Китая и России. В рамках сотрудничества японская компания Terra Drone уже заключила стратегическое соглашение с украинским разработчиком перехватчиков Amazing Drones. Япония, производящая сейчас около 1000 военных БпЛА в год, стремится существенно увеличить этот показатель, поскольку видит в беспилотных системах основу будущего поля боя.

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