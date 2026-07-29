Ключевые моменты:

С 1 августа начнет курсировать новый международный ночной поезд Перемышль — Франкфурт-на-Майне.

Для пассажиров из Одессы предусмотрена удобная пересадка через поезд Одесса — Перемышль.

Маршрут пройдет через Польшу, Чехию и Германию с остановками в Кракове, Праге, Дрездене и других городах.

Поезд оборудован спальными вагонами, Wi-Fi, кондиционерами, а завтрак уже включен в стоимость билета.

Стоимость билетов начинается от 15 евро за сидячее место и от 37,50 евро — за место в спальном купе.

Через Польшу, Чехию и Германию

Испанский железнодорожный оператор Renfe, недавно подписавший меморандум о сотрудничестве с Укрзализныцей, запускает новый международный ночной маршрут между польским Перемышлем и немецким Франкфуртом-на-Майне.

Для жителей Одессы это означает удобную пересадку благодаря поезду №35/36 Одесса — Перемышль, который будет состыкован с новым международным рейсом. Аналогичные пересадки также будут доступны пассажирам, прибывающим в Перемышль поездами из Киева, Днепра, Запорожья и Кременчуга.

Новый поезд будет курсировать ежедневно и пройдет через несколько европейских стран. Маршрут предусматривает остановки в Кракове, Остраве, Праге, Дрездене, а также в ряде городов Германии, включая Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург, Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах, после чего будет прибывать во Франкфурт-на-Майне.

Из Перемышля поезд будет отправляться ежедневно в 12:04 и прибывать во Франкфурт-на-Майне в 07:22 следующего утра. В обратном направлении отправление из Франкфурта запланировано на 15:03, а прибытие в Перемышль — в 11:25.

Со своей стороны Укрзализныця обеспечивает удобные пересадки для пассажиров, следующих в Украину и из Украины по поездам:

№51/52 Киев — Перемышль;

№31/32 Запорожье/Днепр — Перемышль;

№69/70 Кременчуг — Перемышль;

№35/36 Одесса — Перемышль;

№89/90 Киев — Перемышль.

Пассажирам предложат современные спальные вагоны Economy Sleeper Class с купе на одного, двух или четырех человек. Вагоны оборудованы кондиционерами, бесплатным Wi-Fi и розетками. Кроме того, завтрак уже включен в стоимость билета. Также можно будет выбрать смешанные или отдельные женские купе.

Помимо спальных вагонов, в составе поезда будут вагоны первого и второго класса с сидячими местами.

Стоимость билетов в сидячие вагоны начинается от 15 евро, а места в спальных купе — от 37,50 евро.

Напомним, с 27 июля изменилось время отправления пригородного поезда Одесса — Подольск. Кроме того, в августе в отдельные даты будут отменены рейсы между Помошной и Долинской.