Ключевые моменты:

КПП «Паланка» закрыт из-за проблем в информационной системе Пограничной службы Украины.

На подъезде к границе и других пунктах пропуска образовались многокилометровые пробки.

Путешественникам рекомендуют выбирать альтернативный КПП «Тудора».

Пробки на границе и закрытие КПП Паланка

Сегодня, 13 июня, КПП Паланка на границе Одесской области и Молдовы временно приостанавливает работу.

В Таможенной службе Молдовы сообщили, что меры приняты в связи с неполадками в информационной системе Пограничной службы Украины.

Молдова рекомендует использовать альтернативный пункт пропуска «Тудора», чтобы избежать многокилометровых заторов.

Движение по трассе Одесса — Рени сильно затруднено. По данным сервиса Google Maps, перед пунктами пропуска «Паланка», «Старокозаче», «Орловка» и «Рени» образовались очереди по несколько часов.

Особенно тяжело на подъезде к «Паланке»: машины выстраиваются в несколько рядов ещё до транзитного участка молдавской территории у Нижнеднестровского национального природного парка.

Движение осложнено и на маршруте «Старокозаче — Тудора». Очереди фиксируют как перед КПП, так и на выезде с транзитного участка, а также внутри самого пункта.

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