Ключевые моменты:
- КПП «Паланка» закрыт из-за проблем в информационной системе Пограничной службы Украины.
- На подъезде к границе и других пунктах пропуска образовались многокилометровые пробки.
- Путешественникам рекомендуют выбирать альтернативный КПП «Тудора».
Пробки на границе и закрытие КПП Паланка
Сегодня, 13 июня, КПП Паланка на границе Одесской области и Молдовы временно приостанавливает работу.
В Таможенной службе Молдовы сообщили, что меры приняты в связи с неполадками в информационной системе Пограничной службы Украины.
Молдова рекомендует использовать альтернативный пункт пропуска «Тудора», чтобы избежать многокилометровых заторов.
Движение по трассе Одесса — Рени сильно затруднено. По данным сервиса Google Maps, перед пунктами пропуска «Паланка», «Старокозаче», «Орловка» и «Рени» образовались очереди по несколько часов.
Особенно тяжело на подъезде к «Паланке»: машины выстраиваются в несколько рядов ещё до транзитного участка молдавской территории у Нижнеднестровского национального природного парка.
Движение осложнено и на маршруте «Старокозаче — Тудора». Очереди фиксируют как перед КПП, так и на выезде с транзитного участка, а также внутри самого пункта.
Читайте также: Украина делает еще один шаг в ЕС: в Брюсселе стартуют ключевые переговоры