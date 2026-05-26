Праздник «Город счастливых детей» начнется в Одесском зоопарке в воскресенье, 31 мая, в 11:00.

В программе мероприятий: большая концертная программа, веселые конкурсы, игры и разнообразные творческие мастер-классы.

Главный бонус для родителей: в день праздника вход для всех детей в возрасте до 14 лет будет абсолютно бесплатным.

Одесский зоопарк приглашает горожан и гостей города отпраздновать первый день школьных каникул вместе. Организаторы подготовили яркую развлекательную программу под названием «Город счастливых детей», которая подарит тонны позитива и незабываемых впечатлений как малышам, так и взрослым.

Что ждет гостей праздника

Организаторы обещают, что скучать не придется никому. Локация зоопарка на один день превратится в интерактивное пространство для творчества и веселья. В программе заявлены:

творческие мастер-классы, где каждый ребенок сможет научиться чему-то новому и унести сувенир на память;

праздничный концерт с выступлениями талантливых детских коллективов города;

интерактивные развлечения: подвижные игры, веселые конкурсы и призы от ведущих.

Администрация зоопарка приготовила приятный подарок для всех семей: в воскресенье вход для детей до 14 лет будет совершенно бесплатным. Это отличный повод провести выходной на свежем воздухе, познакомиться с пушистыми жителями зоопарка и подарить детям настоящий день радости и улыбок.

«Подарите себе и своим детям день радости, улыбок и незабываемых впечатлений! Ждем вас в Одесском зоопарке!» – приглашают организаторы.

Начало мероприятия – в 11:00.

