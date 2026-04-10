В Украине идет активная подготовка к Пасхе. Пекарни и кафе Одессы предлагают праздничную выпечку и ассортимент куличей поражает разнообразием.

По информации издания Новости.LIVE, в Одессе можно приобрести пасхальную сдобу от нескольких десятков гривен до тысячи гривен.

У BULOCHKI самые дешевые паски — маленькая классическая от 79 грн, а большие с начинками (например, нутелла с арахисом или дубайский шоколад с фисташками) — до 549 грн.

«Сельский Хлеб» предлагает диапазон от 80 до 500 грн: классические куличи, крафины и шоколадные с разными начинками.

У Bakery Bread цены от 480 до 530 грн. Варианты: классическая, шоколадная, карамельная или с кремом «пломбор».

MACARONNA: от 400 грн (классическая 400 г) до 950 грн за большие с клубникой-чизкейком, карамелью с орехами или «киндер кантри». Есть муссовые яйца-десерты.

Atelier: ягодная рыхлая с белым шоколадом и йогуртовым ганашем — 400 грн (350 г) или 750 грн (больше по размеру).

Также представлен премиум-сегмент. К примеру, MIMI предлагает пасхальные кексы от 750 грн (классический) до 1150 грн (с фисташковым/клубничным кремом или «три молока»).

Панетон от GRACE стоит от 650 грн до 1100 грн, в зависимости от начинки. А вот панетон REEF (от Dollar) с цукатами стоят 895 грн, а с нутеллой или кремом — до 1230 грн.

Make My Cake предлагает куличи по рецепту конца XX в. по цене от 1100 грн/шт. Наборы от 3000 грн (3 кулича). Правда заказ можно было сделать до 5 апреля.

