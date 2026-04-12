Христос Воскрес!
Одесса и вся Украина встретили светлый праздник воскресения Христова. Пасха является символом победы света над тьмой и добра над злом, что особенно значимо для украинцев в условиях войны.
В частности, в Одессе торжественная Пасха служба прошла в Свято-Троицком гарнизонном храме. Добавим, что это место имеет глубокую историю, ведь еще в царское время здесь была военная часовня, а впоследствии — Центральный военный храм города Одесса.
Праздник Пасхи, или Воскресение Христово, является главным событием церковного года для всех христиан. Воскресение Иисуса Христа является доказательством того, что смерть не есть концом жизни. Только Тот, Кто сотворил жизнь, может воскрешать из мертвых, только Он может рассеять ужас смерти и только Он может уничтожить ее жало и победив ад. Воскресив Иисуса из мертвых, Бог напоминает нам о Своей абсолютной власти над жизнью и смертью.
Атрибутом Пасхи в Украине считаются паска, крашанки и писанки. Однако следует помнить, что главным атрибутом этого Великого праздника есть вера в Иисуса Христа, Его любовь и благодать.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!