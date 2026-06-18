Ключевые моменты:

Информация о якобы атаке или «бомбардировке» Одессы морскими дронами полностью не соответствует действительности.

Вечером украинские военные моряки проводили плановые учения и тренировки.

Целью этих мероприятий была подготовка сил к эффективному отражению возможных реальных ударов врага с моря.

Несмотря на ложные слухи, общая угроза со стороны российских оккупантов остается высокой.

Как сообщили в пресс-службе Командования Военно-Морских Сил ВСУ, тиражируемая в сети информация является вымыслом.

«Вчера в медиа распространялась недостоверная информация о якобы «бомбардировке Одессы морскими дронами». Сообщаем: эта информация не соответствует действительности», – подчеркнули в ведомстве.

На самом деле активность у побережья, которая могла встревожить горожан, была связана с плановой боевой работой украинских моряков. Вчера вечером наши защитники отрабатывали защиту портового города от возможных атак со стороны Черного моря.

«Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины осуществляли плановые мероприятия по подготовке к отражению возможных ударов противника морскими дронами. Указанные действия были направлены на повышение готовности сил и средств к реагированию на потенциальные угрозы», – объяснили в ВМС ВСУ.

Военные отмечают, что подобные тренировки жизненно необходимы, чтобы держать оборону Одессы в постоянной боевой готовности. В то же время одесситов призывают не терять бдительности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как реальная опасность со стороны российских оккупантов никуда не исчезла.

«В то же время, угроза со стороны врага остается. ВМС продолжают работу по обеспечению безопасности и готовности к реагированию на любые вызовы», – добавили в командовании.

Редакция «Одесской жизни» напоминает читателям о важности информационной гигиены: доверяйте только официальным источникам информации и не распространяйте непроверенные слухи в соцсетях.

По теме: Новое оружие Украины в Черном море: что означает появление SEA TRIDENT для Одессы.

Фото иллюстративное