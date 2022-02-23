В страны ЕС будут пускать привитых вакциной CoronaVac

Совет Евросоюза рекомендует странам ЕС разрешить с 1 марта 2022 года въезд туристам, вакцинированным от ковид любой из вакцин, разрешенных к использованию ВОЗ, а соответственно всех, которые доступны в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«Государства-члены (ЕС) должны снять временные ограничения на несущественные поездки для лиц, привитых вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ, если они получили последнюю дозу базового курса не менее чем за 14 дней и не более 270 дней до въезда, или если они получили бустерную дозу»,

– цитирует ведомство рекомендации Совета ЕС.

В Минздраве уверены, что это позволит путешествовать в ЕС украинцам, вакцинированным препаратом CoronaVac, прививки которым ранее принимали не все страны Евросоюза.

Впрочем, по новым правилам, для вакцинированных китайской вакциной могут устанавливать особые правила въезда, в частности, потребовать предоставить ПЦР-тест или требовать самоизоляции по прибытию, даже если для лиц, привитых одобренными в ЕС вакцинами, такие требования не предъявляются.

Также в страны ЕС рекомендовано пускать людей, переболевших COVID-19 не ранее чем за 180 дней до путешествия.

Дети в возрасте от 6 до 17 лет должны быть вакцинированы или сделать ПЦР-тест.

Следует отметить, что будут ли пускать граждан конкретной страны в страны ЕС, зависит еще и от уровня заболеваемости и тестирования в каждой конкретной стране.

Также отметим, что решения о конкретной схеме допуска каждое государство принимает самостоятельно, однако ряд государств ЕС (включая Германию, Францию и прочие), как правило, одобряют правила въезда в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.

Как сообщалось, с 1 февраля 2022 года в Евросоюзе вступили в силу новые правила въезда для иностранцев. Теперь разрешение на посещение стран ЕС определяется на основании индивидуального статуса человека, а не по эпидемической ситуации в стране, откуда путешествует турист. Исключения могут быть сделаны только для тех государств, где активно распространяется коронавирус.

Читайте также:

Цей матеріал також доступний українською