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Бустерная доза: когда украинцы смогут получить 500 гривен за 3-ю прививку от ковид?

Бустерная доза: когда украинцы смогут получить 500 гривен за 3-ю прививку от ковид?

Уже с 14 марта 2022 года украинцы в возрасте от 14 лет, получившие третью (бустерную) дозу вакцины от ковид смогут получить 500 гривен.
Соответствующие изменения в программу внесены сегодня, 9 февраля, на заседании Кабмина.

Программа «єПідтримка» обновляется

Рецепты

Как сообщает Телеграм-канал «Дiя», функционал программы «єПідтримка» расширяется: совсем скоро украинцы, имеющие I и II группы инвалидности, равно как и граждане в возрасте от 60 лет, смогут приобрести на «ковидные» выплаты необходимые медикаменты, а также оплатить услуги ЖКХ.

Кроме того, правительство продлило срок использования «вакцинальных» средств: теперь полученные в рамках программы «єПідтримка» деньги можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления вместо 4-х, как было установлено ранее.

Как получить деньги за вакцинацию от ковид?

Также «Дiя» напоминает, как можно получить «вакцинальные» выплаты:

  • оформить специальную карту «єПідтримка» в одном из банков-партнеров;
  • подать заявку в приложении «Дiя»: выбрать пункт «Услуги», далее – «єПідтримка» – «Получить помощь».

По данным Минцифры, на сегодняшний день украинцы уже подали более 8,3 млн заявок, оформили 9,5 млн карт и потратили 2,7 млрд гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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