В Украине вводят чрезвычайное положение с 24 февраля

Вечером среды, 23 февраля 2022 года, депутаты Верховной Рады поддержали введение в Украине чрезвычайного положения (ЧП). «За» отдали свои голоса 335 нардепов.

ЧП в Украине: где и как долго продлится?

ЧП ввели на 30 дней на территории таких областей:

Винницкой;

Волынской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Кировоградской;

Львовской;

Николаевской;

Одесской;

Полтавской;

Ровенской;

Сумской;

Тернопольской;

Харьковской;

Херсонской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черновицкой;

Черниговской областей

и города Киева.

ЧП не касается Донецкой и Луганской областей, поскольку там уже действует чрезвычайный правовой режим из-за боевых действий.

Чрезвычайное положение вступит в силу с 00:00 24 февраля 2022 года.

Как изменится жизнь украинцев после введения ЧП

Итак, с полуночи 24 февраля в стране вступает в силу:

особый режим въезда и выезда (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиленная охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на проведение которых устанавливает суд (при необходимости);

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов;

запрет для призывников, военнообязанных и резервистов менять место жительства без ведома соответствующего территориального центра;

запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Стоит отметить, что введение ЧП в Украине радикально не отразится на жизни граждан. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, есть определенный перечень вещей, которые присутствуют в законе о введении чрезвычайного положения. Они дадут возможность спецслужбам оперативней и лучше работать.

Что касается приписки «при необходимости», то решение – вводить или не вводить те или иные ограничения – будет принимать штаб, созданный ОГА в каждой области.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, каким будет чрезвычайное положение в Одессе.

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