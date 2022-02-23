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В Украине вводят чрезвычайное положение с 24 февраля

В Украине вводят чрезвычайное положение с 24 февраля

Вечером среды, 23 февраля 2022 года, депутаты Верховной Рады поддержали введение в Украине чрезвычайного положения (ЧП). «За» отдали свои голоса 335 нардепов.

ЧП в Украине: где и как долго продлится?

Рецепты

ЧП ввели на 30 дней на территории таких областей:

  • Винницкой;
  • Волынской;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Запорожской;
  • Ивано-Франковской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Львовской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Ровенской;
  • Сумской;
  • Тернопольской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской;
  • Черновицкой;
  • Черниговской областей
  • и города Киева.

ЧП не касается Донецкой и Луганской областей, поскольку там уже действует чрезвычайный правовой режим из-за боевых действий.

Чрезвычайное положение вступит в силу с 00:00 24 февраля 2022 года.

Как изменится жизнь украинцев после введения ЧП

Итак, с полуночи 24 февраля в стране вступает в силу:

  • особый режим въезда и выезда (при необходимости);
  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
  • усиленная охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  • запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на проведение которых устанавливает суд (при необходимости);
  • временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;
  • проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов;
  • запрет для призывников, военнообязанных и резервистов менять место жительства без ведома соответствующего территориального центра;
  • запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
  • особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Стоит отметить, что введение ЧП в Украине радикально не отразится на жизни граждан. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, есть определенный перечень вещей, которые присутствуют в законе о введении чрезвычайного положения. Они дадут возможность спецслужбам оперативней и лучше работать.

Что касается приписки «при необходимости», то решение – вводить или не вводить те или иные ограничения – будет принимать штаб, созданный ОГА в каждой области.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, каким будет чрезвычайное положение в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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