В Украине вводят чрезвычайное положение с 24 февраля

Вечером среды, 23 февраля 2022 года, депутаты Верховной Рады поддержали введение в Украине чрезвычайного положения (ЧП). «За» отдали свои голоса 335 нардепов.
ЧП в Украине: где и как долго продлится?
ЧП ввели на 30 дней на территории таких областей:
- Винницкой;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Черниговской областей
- и города Киева.
ЧП не касается Донецкой и Луганской областей, поскольку там уже действует чрезвычайный правовой режим из-за боевых действий.
Чрезвычайное положение вступит в силу с 00:00 24 февраля 2022 года.
Как изменится жизнь украинцев после введения ЧП
Итак, с полуночи 24 февраля в стране вступает в силу:
- особый режим въезда и выезда (при необходимости);
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
- усиленная охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
- запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на проведение которых устанавливает суд (при необходимости);
- временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;
- проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов;
- запрет для призывников, военнообязанных и резервистов менять место жительства без ведома соответствующего территориального центра;
- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
- особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).
Стоит отметить, что введение ЧП в Украине радикально не отразится на жизни граждан. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, есть определенный перечень вещей, которые присутствуют в законе о введении чрезвычайного положения. Они дадут возможность спецслужбам оперативней и лучше работать.
Что касается приписки «при необходимости», то решение – вводить или не вводить те или иные ограничения – будет принимать штаб, созданный ОГА в каждой области.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, каким будет чрезвычайное положение в Одессе.
Читайте также:
- На территории Украины хотят ввести чрезвычайное положение;
- Путин признал независимость «ЛНР» и «ДНР»: уже подписал с ними договоры;
- Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».
Цей матеріал також доступний українською