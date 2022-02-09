Ковид-тест: сколько стоит проверка на коронавирус?

Можно ли приобрести тесты в аптеках, во сколько обойдется тестирование и в какие сроки его сделают в лабораториях Одессы?

Многим одесситам по разным причинам приходится сдавать тесты на коронавирус. Результаты исследований могут понадобиться для выезда за границу, перед операцией, после контакта с заболевшим ковидом или для уточнения диагноза.

Цены, сроки и виды тестов

В лаборатории «Смартлаб» обычный ПЦР-тест стоит 650 гривен и готов он будет примерно через сутки. Если результат нужен срочно, тест вам сделают через восемь часов, но это обойдется уже в 975 гривен.

обычный стоит 650 гривен и готов он будет примерно через сутки. Если результат нужен срочно, тест вам сделают через восемь часов, но это обойдется уже в 975 гривен. Анализ крови на антитела — IgG, IgM, IgA — здесь будет стоить от 300 до 400 гривен, и вы получите ответ в срок от одних до трех суток. Если анализ вам нужен срочно, то за это придется выложить от 450 до 600 гривен.

— IgG, IgM, IgA — здесь будет стоить от 300 до 400 гривен, и вы получите ответ в срок от одних до трех суток. Если анализ вам нужен срочно, то за это придется выложить от 450 до 600 гривен. Кроме этого, вы можете сделать экспресс-тест, или, как его называют врачи, анализ на антиген. Если биоматериалом является слюна, стоить это будет 600 гривен, если мазок из носоглотки — 350 гривен. Ответ вы получите всего за 15 минут.

или, как его называют врачи, анализ на антиген. Если биоматериалом является слюна, стоить это будет 600 гривен, если мазок из носоглотки — 350 гривен. Ответ вы получите всего за 15 минут. В лаборатории «Синево» для проведения ПЦР-теста понадобится от одних до двух суток и стоить это будет 765 гривен. Экспресс-тест обойдется вам от 300 до 540 гривен, а исследование на антитела — от 360 до 450 гривен.

для проведения ПЦР-теста понадобится от одних до двух суток и стоить это будет 765 гривен. Экспресс-тест обойдется вам от 300 до 540 гривен, а исследование на антитела — от 360 до 450 гривен. «Амбулатория семейного доктора» предлагает сделать ПЦР-тест за 12 часов и за 1100 гривен. Если вы согласны ждать сутки, то стоимость снизится до 900 гривен. За экспресс-тест здесь с вас возьмут 550 гривен.

предлагает сделать ПЦР-тест за 12 часов и за 1100 гривен. Если вы согласны ждать сутки, то стоимость снизится до 900 гривен. За экспресс-тест здесь с вас возьмут 550 гривен. Лаборатория «Медиаком» предлагает сделать ПЦР-тест за 600 гривен в течение 24 часов.

Можно ли купить ковид-тест в аптеке?

Аптечные справочные утверждают, что экспресс-тесты в аптеках наличествуют, однако личный опыт говорит о том, что купить тест на антиген можно не в каждой аптеке. Чтобы приобрести тест наверняка, не скитаясь по аптекам города, лучше все же позвонить в аптечную справочную и уточнить адрес аптеки, в которой в нужный момент экспресс-тест есть в наличии.

Есть ли бесплатные ковид-тесты?

Провериться на коронавирус в Одессе можно и бесплатно. В городе работают бригады Центра неотложной помощи, которые делают на дому быстрое тестирование, а также забор биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящимся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Однако вопрос в периоде ожидания бригады: теоретически скорая приезжает в течение 20 минут, но при большом наплыве пациентов — может и через сутки. Кроме того, необходимо направление от семейного врача.

Если решите обратиться в лаборатории коммунальной или государственной собственности, будьте готовы простоять в долгих очередях и прождать результаты ПЦР-теста от суток до недели.

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