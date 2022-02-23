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Часть Таирова осталась без света из-за аварии – кому не повезет 24 февраля?

Часть Таирова осталась без света из-за аварии – кому не повезет 24 февраля?

Сегодня вечером, 23 февраля, в Одессе из-за аварии на высоковольтной подстанции часть микрорайона Таирова осталась без света. Также стало известно, где отключат свет в четверг, 24 февраля.

Часть Таирова без света 23 февраля

Рецепты

Как сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети», в 18:15 произошло аварийное отключение оборудования двух из шести секций подстанции «Таирово». Без света временно остались:

  • пр. Небесной сотни;
  • ул. Королева,
  • пр. Академика Глушко;
  • ул. Ильфа и Петрова.

Кроме того, одесситы сообщают, что электричество отсутствует и в домах на Люстдорфской дороге.

Сейчас энергетики проводят аварийно-восстанавливаемые работы. Когда они закончатся и электроснабжение будет восстановлено, в компании не уточняют.

Чьи дома обесточат 24 февраля?

В то же время, по данным энергетиков, завтра, в четверг, 24 февраля, из-за плановых работ света не будет всего лишь на двух улицах в приморском районе, в частности, по таким адресам:

  • улица Армейская, 8;
  • улица Сегедская, 13, 15, 15Б, 17.

Электроснабжение в этих домах будет отсутствовать с 09:00 до 19:00 часов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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