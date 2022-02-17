В Одессе открылся новый пункт вакцинации против COVID-19

В Одесском областном Центре социально значимых болезней теперь можно сделать прививку против COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Центра.
Пункт вакцинации работает на базе амбулаторно-поликлинического отделения (сектор ВИЧ) на первом этаже административного корпуса по адресу: ул. Леонтовича, 11 (возле регистратуры).
Вакцинация проводится вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Пункт вакцинации работает ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 16:00. Технический перерыв: 12:30-13:00.
Отметим, что в кабинете вакцинации работает квалифицированный медицинский персонал, который прошел дополнительное обучение. Перед вакцинацией с желающими сделать прививку беседует врач, а также проводятся все необходимые манипуляции. После вакцинации пациенты еще полчаса находятся под присмотром медперсонала.
По вопросам вакцинации можно обращаться по телефонам:
- (098) 313-92-27 – регистратура амбулаторно-поликлинического отделения (сектор туберкулез);
- (050) 412-57-20 – регистратура амбулаторно-поликлинического отделения (сектор ВИЧ).
Вакцинироваться против COVID-19 в Одесском областном центре социально значимых болезней могут не только пациенты центра, но и все желающие – жители Одессы и Одесской области.
Напомним, на утро четверга, 17 февраля, в Одесской области зафиксировано 1970 новых случаев коронавируса. Растет и смертность.
Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии.
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Фото Одесского областного центра социально значимых болезней
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