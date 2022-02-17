Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открылся новый пункт вакцинации против COVID-19

В Одессе открылся новый пункт вакцинации против COVID-19

В Одесском областном Центре социально значимых болезней теперь можно сделать прививку против COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Центра.

Рецепты

Пункт вакцинации работает на базе амбулаторно-поликлинического отделения (сектор ВИЧ) на первом этаже административного корпуса по адресу: ул. Леонтовича, 11 (возле регистратуры).

центр вакцинации2

Вакцинация проводится вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

центр вакцинации3

центр вакцинации4

Пункт вакцинации работает ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 16:00. Технический перерыв: 12:30-13:00.

Отметим, что в кабинете вакцинации работает квалифицированный медицинский персонал, который прошел дополнительное обучение. Перед вакцинацией с желающими сделать прививку беседует врач, а также проводятся все необходимые манипуляции. После вакцинации пациенты еще полчаса находятся под присмотром медперсонала.

центр вакцинации5

По вопросам вакцинации можно обращаться по телефонам:

  • (098) 313-92-27 – регистратура амбулаторно-поликлинического отделения (сектор туберкулез);
  • (050) 412-57-20 – регистратура амбулаторно-поликлинического отделения (сектор ВИЧ).

Вакцинироваться против COVID-19 в Одесском областном центре социально значимых болезней могут не только пациенты центра, но и все желающие – жители Одессы и Одесской области.

Напомним, на утро четверга, 17 февраля, в Одесской области зафиксировано 1970 новых случаев коронавируса. Растет и смертность.

Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии.

Читайте также:

Фото Одесского областного центра социально значимых болезней

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить