Ключевые моменты:
- Прием в Приморском районе Одессы приостановлен по ул. Независимости, 9 (ранее Армейская, 9) из-за повреждений от вражеской атаки.
- Новые адреса: ул. Косовская, 2д (Хаджибейский р-н); ул. Ак. Королева, 9 (Киевский р-н).
Куда обращаться гражданам
В Одесском городском совете сообщили, что продолжается прием граждан Приморского района по предоставлению социальных услуг во фронт-офисах Хаджибейского и Киевского районов.
Добавим, что прием граждан по адресу: ул. Независимости, 9 (ранее — ул. Армейская, 9) временно приостановлено из-за технического состояния помещения, вызванного враждебной атакой.
Соответственно обращаться горожанам можно по адресам:
- ул. Косовская, 2д (Центр интегрированных социальных услуг в Хаджибейском районе);
- ул. Ак. Королева, 9 (Центр интегрированных социальных услуг в Киевском районе).
- Справки по телефону: 705 17 22.
Напомним, в Одессе, в Приморском районе, получили повреждения один многоэтажный жилой дом и семь частных домов. В Киевском районе зафиксированы серьезные разрушения: пострадали 13 многоэтажек, где выбито более 850 окон. Кроме этого, разрушения потерпели 39 частных домов, девять из которых полностью уничтожены. Пострадали 16 человек, трое погибли.