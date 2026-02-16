Ключевые моменты:

16 февраля в Одессе социальные автобусы продолжают работу по 12 маршрутам.

Расписание может изменяться по дорожным условиям или техническим причинам.

Социальные автобусы в Одессе: расписание на 16 февраля

Расписание движения социальных маршрутов в будни

С1 «Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 10:00 11:55, 12:30, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:95

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 19:10.

Отправление от ул. 28-й бригады: 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:55, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12 14:20, 14:40, 15:00,15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:90

Последний рейс от ул. 28-я бригада: 19:40.

С3 «ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная» (частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от зуп. «Западное кладбище», 0 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (Рейсы к Западному кладбищу обозначены буквой «К»).

Расписание движения социальных маршрутов в будни по маршруту трамваев

№5 (трам.) «Аркадия — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№10 (трам.) «Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№15 (трам.) «пл. Тираспольская — Слободской рынок»

Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№17 (трам.) «Куликовое поле — 14 в. В. Фонтана»

Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:02, 15:34 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02.

Отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46. 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:38.

№26 (трам.) «ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 0 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:17, 14:30, 14:52 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:24, 18:58

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:19, 09:43 10:14, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:23, 12:51, 13:19, 13:39, 14:07, 14:35 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14, 18:47 19:09, 19:23, 19:37, 19:50.

№27 (трам.) «ул. Архитекторская — просп. Свободы»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Расписание движения социальных маршрутов в будни по маршрутам троллейбусов

№3 (трол.) «ст. Залог I — Парк Шевченко»

Отправление от ст. Залог I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 1.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17 19:50.

№8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:35, 16:35 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 16:25 18:30, 19:15, 20:00.

№9 (трол.) «ул. Инглеге — ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Ингле: 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 09 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:03, 14:30, 14:54 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:38 19:06, 19:20, 19:46, 20:16, 20:42.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:19, 09:33, 09:47, 10:2 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:17, 12:45, 13:13, 13:39, 14:07, 14:35, 14:48, 15:25 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55 19:37, 19:51, 20:05, 20:31, 21:01, 21:27.

Как отмечают в мэрии, расписание движения информационно и не учитывает возможные изменения дорожных условий движения, задержку в движении, или кратковременного схода автобуса по техническим причинам.

Проблемы работы социальных автобусов в Одессе

Напомним, одесские муниципальные автобусы стали главной темой для жалоб: горожане заявляют, что транспорт существует только в официальных отчетах, а на деле уехать на нем практически невозможно. Основная претензия горожан заключается в том, что «социальный» статус транспорта не оправдывает его фактическое отсутствие на дорогах. Огромные дыры в графике движения делают этот вид транспорта абсолютно бесполезным для тех, кто спешит на работу или по делам. Также люди жалуются, что водители полупустых автобусов часто просто проезжают мимо ждущих на остановках одесситов.

Больше информации о работе социальных маршрутов можно узнать в информационном центре по телефонам:

(048) 717-54-54

(048) 717-54-77.

Диспетчеры предоставляют информацию и принимают жалобы и замечания с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

