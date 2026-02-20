Ключевые моменты:

В Одессу направляют дополнительные дизельные автобусы для перевозки пассажиров.

Первые 10 автобусов уже следуют из Киевской области.

Электротранспорт в городе не работает более двух месяцев из-за энергокризиса после российских обстрелов.

Дополнительный транспорт для Одессы: что известно

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что город получает поддержку из других регионов.

— Дал поручение направить в Одессу дополнительные дизельные пассажирские городские автобусы для временного использования и перевозки людей, пока не будет восстановлено движение троллейбусов, — отметил Виктор Микита.

По его словам, первые машины уже отправились в сторону города.

— Первые 10 автобусов уже следуют из Киевской области. Благодарю руководителя ОВА Николая Калашника за быстрое решение, — написал чиновник.

Напомним, из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры, вызванных российскими обстрелами, в Одессе более двух месяцев не курсируют трамваи и троллейбусы. В настоящее время пассажиров перевозят бесплатные дизельные автобусы, работающие по маршрутам электротранспорта.

В то же время в городе продолжаются восстановительные работы.

— Представители энергетической компании, коммунальных и экстренных служб работают 24/7, чтобы дать свет в дома одесситов, — сообщил Микита.

Также в Одессу направлены дополнительные средства автономной энергогенерации.

— Отдельные дома в жилых кварталах города уже запитывают генераторами. Это дает возможность подать тепло и воду в квартиры, — добавил он.

В городе развернуто более 340 пунктов несокрушимости и 20 пунктов обогрева. Работы по ликвидации последствий атак продолжаются до полного восстановления электроснабжения и стабилизации работы транспорта.

