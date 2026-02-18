Ключевые моменты:

Одесса после обстрелов: круглосуточная работа энергетиков, коммунальщиков и аварийных служб по восстановлению света и тепла.

Помощь от регионов, международных партнеров и громад Украины.

Доставка автономных генераторов для ключевой инфраструктуры.

10 дизельных автобусов Киевской области для временной замены троллейбусов.

В некоторые дома уже с помощью генераторов возвращают отопление и горячую воду.

Везут генераторы и дизельные автобусы из других регионов

Глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что специалисты энергетической компании, коммунальных и аварийных служб работают круглосуточно, чтобы вернуть электричество в дома одесситов. Он добавил, что все доступные ресурсы задействованы для устранения последствий вражеских ударов.

Кроме того, из других регионов в Одессу доставляют дополнительное автономное энергогенерирующее оборудование для питания ключевой инфраструктуры. Также готовы прибыть в Одессу ремонтные команды из других регионов.

Сергей Лысак отметил, что в Одессу отправили дизельные автобусы, пока не заработают троллейбусы. Первые 10 единиц уже отправляются из Киевской области.

Следует отметить, что некоторые жилые дома в районах Одессы уже получают питание от генераторов, что позволяет подать отопление и горячую воду. Также в городе функционирует более 340 пунктов несокрушимости и 20 пунктов обогрева.

Напомним, в Одессе стартовала программа «Пакунок тепла». Горожанам бесплатно выдают наборы для переживания блекаутов: павербанки, носки, спальники.