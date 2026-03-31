В Одесском зоопарке в возрасте около 21 года умер медведь Бумер.

Животное попало в Одессу в 2019 году с подорванным здоровьем после многолетней эксплуатации в передвижном цирке.

Директор зоопарка Игорь Беляков опроверг «сенсационные» заявления блогеров о причинах смерти Бумера, назвав их манипуляцией на трагедии.

Зоопарк продолжает выполнять функцию приюта для пожилых животных, пострадавших от жестокого обращения в прошлом.

История медведя Бумера – это не про «сенсации», а про тяжелые последствия эксплуатации животных в индустрии развлечений, пояснил на своей странице в «Фейсбуке» директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, Бумер попал в Одессу в 2019 году из Подольского зоопарка, а еще раньше – из передвижного цирка, где условия содержания были далеки от нормы.

Точный возраст медведя неизвестен из-за отсутствия цирковых документов, но ориентировочно ему был 21 год. Для медведя с таким прошлым это почтенный возраст: годы истощения и стресса привели к тому, что организм состарился значительно быстрее. К тому же, у Бумера были серьезные хронические проблемы с сердцем.

Беляков сравнил судьбу Бумера с другой обитательницей зоопарка – медведицей Поляной. Ей скоро исполнится 25 лет, и она стареет иначе, так как всю жизнь прожила в стабильных условиях без изнурительных гастролей.

Директор зоопарка также резко отреагировал на недавние публикации в соцсетях, в частности, на заявления журналистки и так называемой активистки Анжелики Карапетян. Беляков назвал подобные посты попыткой поймать «хайп» на трагическом событии.

«В последние дни появилось немало громких заявлений, эмоциональных постов и «сенсаций» от отдельных блогеров, в частности от госпожи Карапетян. Если коротко: фантазия там работает гораздо активнее, чем факты.

Конечно, привлекать внимание трагическими событиями – проверенная стратегия. Особенно когда реальность не такая удобная, как хотелось бы.

Но есть нюанс: громкость не равна правде.

Мы понимаем, что эмоции собирают больше лайков, чем факты. Но для нас важны именно факты – и благополучие животных, а не информационный шум вокруг них», – подчеркнул руководитель зоопарка.

Он также напомнил, что Одесский зоопарк часто становится приютом для пожилых зверей, пострадавших от рук человека, где они могут спокойно дожить свою старость под присмотром специалистов.

Напомним, что в настоящее время Одесский зоопарк переживает непростые времена. Помимо этого, вокруг учреждения развернулась настоящая информационная война.

Читайте также: Молдавские кондитеры помогут Одесскому зоопарку (видео).