Глава корпорации «Биосфера» подтвердил, что чайные плантации бренда Graff-in под Одессой и коллаборация с Balenciaha – это розыгрыш.

Реалистичные изображения MVP для новости были созданы с помощью нейросети Gemini AI.

Несмотря на шутку, в корпорации всерьез рассматривают возможность использования морозостойких саженцев чая из Закарпатья для юга Украины.

Дегустации не будет, но есть нюанс

Глава корпорации «Биосфера» Андрей Здесенко официально подтвердил, что анонсированные накануне чайные плантации бренда Graff-in в Белгород-Днестровском районе – это добрый юмор к 1 апреля. По его словам, целью было разбавить деловой контент и вернуть ощущение праздника креатива.

«Количество запросов «Где купить пакет Balenciaha?» и «Когда дегустация одесского чая?» превысило все ожидания, а новость о плантации подхватили несколько СМИ. Я понял: эти идеи попали в десятку не потому, что они смешны, а потому, что они актуальны», – отметил бизнесмен на своей странице в «Фейсбуке».

От шутки к бизнес-плану

Несмотря на то, что «одесский чай» пока существует только в воображении и на кадрах, созданных с помощью нейросети Gemini AI, идея имеет под собой реальную почву. Здесенко напомнил, что в Украине действительно существует небольшая чайная плантация в Мукачево. Использование морозостойких саженцев из Закарпатья для юга Украины – амбициозный вызов, который может превратиться из шутки в реальный инвестпроект.

Мусор как высокая мода

Вторым громким розыгрышем стала «коллаборация» с брендом Balenciaga (в шутке – Balenciaha). Речь шла о сумках из переработанного пластика. Здесенко подчеркнул, что концепция «Trash to Couture» (из мусора в высокую моду) – это глобальный мейнстрим. Поскольку «Биосфера» уже много лет занимается рециклингом на заводе Polygreen, появление украинского рецикла на мировых подиумах – вопрос времени и смелости.

Редакционное послесловие

Мы, как и многие наши коллеги, оценили масштаб креатива. И хотя дегустация чая из-под Белгород-Днестровского откладывается, история показала: запрос на украинский продукт и смелые аграрные эксперименты в Одесской области огромен.

Как считаете, стоит ли рисковать и превращать этот «чайный юмор» в реальные гектары плантаций?

