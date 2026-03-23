Ключевые моменты:

Полиция передала в суд обвинительный акт в отношении сотрудника одной из райадминистраций Одессы.

Чиновник требовал 1000 долларов у владельцев станции техобслуживания, угрожая проверками и демонтажем бизнеса.

Фигуранта задержали в собственном авто сразу после получения денег.

За вымогательство и взятку мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что 44-летний госслужащий получил жалобу на якобы незаконную постройку СТО. Но вместо того чтобы провести официальную проверку, он предложил владельцам бизнеса «решить вопрос» за 1000 долларов. За эти деньги чиновник обещал закрыть глаза на возможные нарушения, не составлять админпротоколы и не инициировать демонтаж станции. В случае отказа он открыто угрожал предпринимателям проблемами для их дела.

Полицейские задержали вымогателя в его автомобиле непосредственно после получения всей суммы. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 332 800 гривен, которым фигурант воспользовался.

На данный момент чиновник отстранен от должности, а досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в суд. Согласно закону, за содеянное одесситу грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

