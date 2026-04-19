Ключевые моменты:
- В Одессе и отдельных населённых пунктах района зафиксированы экстренные отключения вне графика.
- Причиной стала локальная авария в электросети.
- Специалисты работают над оперативным восстановлением подачи света.
Авария в электросетях Одесского района
В части Одесского района временно отсутствует электроснабжение. Как сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети, причиной отключений стала локальная авария в сети.
Без света остались как отдельные районы Одессы, так и некоторые районные центры. По информации энергетиков, отключения носят экстренный характер и происходят вне ранее утверждённых графиков.
В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.
Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 14:00.
Напомним, сегодня в Одессе организуют усиленную работу общественного транспорта к городским кладбищам. Для удобства жителей запустят дополнительные и бесплатные маршруты.
Читайте также: В Одессе «под шумок» снесли старинную дачу Мандражи на Большом Фонтане