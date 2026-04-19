Отключения света

Ключевые моменты:

  • В Одессе и отдельных населённых пунктах района зафиксированы экстренные отключения вне графика.
  • Причиной стала локальная авария в электросети.
  • Специалисты работают над оперативным восстановлением подачи света.

Авария в электросетях Одесского района

В части Одесского района временно отсутствует электроснабжение. Как сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети, причиной отключений стала локальная авария в сети.

Без света остались как отдельные районы Одессы, так и некоторые районные центры. По информации энергетиков, отключения носят экстренный характер и происходят вне ранее утверждённых графиков.

В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 14:00.

Напомним, сегодня в Одессе организуют усиленную работу общественного транспорта к городским кладбищам. Для удобства жителей запустят дополнительные и бесплатные маршруты.

