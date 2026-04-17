Ключевые моменты:

Общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня.

К основным кладбищам запустят социальные (бесплатные) автобусы.

В направлении кладбищ организовано движение маршруток.

На дорогах возможны изменения движения и задержки транспорта.

Как доехать до кладбищ в Одессе 19 апреля

В поминальный день, 19 апреля, в Одессе городские власти организуют специальную работу общественного транспорта в направлении кладбищ. Все маршруты будут работать по расписанию рабочего дня, однако возможны отклонения из-за дорожной ситуации или технических причин.

В пресс-службе мэрии опубликовали маршруты и графики движения общественного транспорта 19 апреля.

Социальные маршруты

Особое внимание уделено социальным автобусам, которые будут перевозить пассажиров бесплатно. При этом посадка и высадка предусмотрена исключительно на оборудованных остановках по маршруту движения.

В направлении Новогородского (Таировского) кладбища

Социальный (бесплатный) автобусный маршрут сообщением «пл. Бориса Деревянко – «Таировское кладбище».

Автобусы в прямом направлении будут двигаться через ул. Академика Филатова, пл. Трибуны Героев, ул. М. Комарова, ул. Инглези, ул. Ак. Королева, просп. Князя Ярослава Мудрого (кол. просп. Академика Глушко) до Таировского кладбища, разворот на светофоре ж/к «Розенталь» и в обратном направлении.

Расписание движения:

от ост. «пл. Бориса Деревянко»: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

от ост. «Таировское кладбище»: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Также будет организована работа 4 автобусов для перевозки пассажиров сообщением «7-я станция Люстдорфской дороги – Таировское кладбище».

Автобусы в прямом направлении будут двигаться по просп. Князя Ярослава Мудрого (кол. просп. Академика Глушко) до Таировского кладбища, разворот на светофоре ж/к «Розенталь» и в обратном направлении. Интервал движения – 20 мин.

Городские автобусные маршруты, двигающиеся через проспект Небесной Сотни угол просп. Князя Ярослава Мудрого № 121, 149, 191, 220А.

Троллейбусный маршрут №12.

В направлении городского кладбища «Западное»

Социальный автобусный маршрут «ул. Семена Палия (ТЦ «Меркурий») – мост Пересыпь – кладбище «Западное».

Автобусы в направлении Западного кладбища будут двигаться через ул. Семена Палия (от ТЦ «Меркурий»), ул. 28 Бригады, просп. Князя Владимира Великого, ул. Николаевскую дорогу, мост Пересыпь, ул. Балковская, ул. Дальницкую, ул. Дальницешосе, ул. Тираспольское шоссе, кладбище «Западное» и обратно.

Расписание движения:

от ул. Семена Палия (ост. «ТЦ «Меркурий» в сторону ул. Ак. Заболотного): 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,

от ост. «кладбище «Западное»: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14 16:00, 16:30.

Социальный маршрут «ул. Архитекторская – кладбище «Западное».

Автобусы в прямом направлении будут двигаться через ул. Ак. Королева, ул. Инглеге, ул. М. Комарова, пл. Трибуны Героев, ул. Академика Филатова, пл. Бориса Деревянко, ул. Святослава Рихтера, ул. Житомирская, ул. Тираспольское шоссе, кладбище «Западное» и обратно.

Расписание движения:

от ост. «ул. Архитекторская»: 07:00, 07:30, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:50, 10:20, 10:40, 11:00, 11:30, 11:50 13:00, 13:20, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:20.

от ост. «кладбище «Западное»: 08:10, 08:40, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 11:00, 11:30, 11:50, 12:00, 12:20,13:5 14:10, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:30.

Социальный маршрут «пл. Тираспольская – кладбище «Западное».

Автобусы в прямом направлении будут двигаться через ул. Тираспольская, ул. Прохоровская, ул. Дальницкую, ул. Дальническое шоссе, ул. Тираспольское шоссе, кладбище «Западное» и обратно.

Расписание движения:

от ост. «пл. Тираспольская»: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

время отправки* от ост. «кладбище «Западное»: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

К «Третьему Еврейскому кладбищу», (ул. Химическая 1).

Социальный (бесплатный) маршрут № 8 сообщением «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал». Расписание движения:

от Суперфосфатного завода: 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 12:25, 13:05, 13:55 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05.

от Железнодорожного вокзала: 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:40, 11:00 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20.

Городские автобусные маршруты общего пользования и трамваи

К кладбищу «Западное»:

288 (Детский комбинат – кладбище ) интервал движения 30-40 мин.

№ 6е (УДЦ «Молодая гвардия» – 6-й км Овидиопольской дороги) от Двух столбов будет проходить с заездом к центральному входу кладбища «Западное»). интервал движения 30–40 мин.

№ 280 (ул. Архитекторская – кладбище «Западное»), интервал движения – 20-30 мин.;

№ 201 (пл. Старосенная/Железнодорожный вокзал – ул. Николая Аркаса), интервал движения – 10-15 мин.;

№ 202 (пл. Старосенная/Железнодорожный вокзал – кладбище «Западное»), интервал движения – 30-40 мин.;

№ 233 (Тираспольское шоссе (Два столба) – парк им. Т. Г. Шевченко), интервал движения – 20-30 мин.

К кладбищу «Северное»:

№ 59 (ул. Марсельская – пос. Красноселка). Интервал движения будет составлять 10-15 мин.

К «Второму Христианскому кладбищу» (ул. Люстдорфская дорога, 5):

маршруты общего пользования №№ 121, 149, 214, 220А,

трамвайные маршруты № 7, 10, 13, двигающиеся по ул. Люстдорфская дорога.

К кладбищам «Слободское» и «Кривобалковское»:

№ 165 (ул. 28 Бригады – «Онкодиспансер», ул. Неждановой), интервал движения – 1 час;

№ 197 (мемориал 411 Баратереи – «Онкодиспансер», ул. Неждановой), интервал движения – 30-40 мин.;

№ 198 (Аркадия – «Онкодиспансер», ул. Неждановой), интервал движения – 8-10 мин.;

№ 214 (Свято-Иверский монастырь – «Онкодиспансер», ул. Неждановой), интервал движения – 10-15 мин.;

К кладбищу «Латовское»:

№288 (Детский комбинат – кладбище «Западное») интервал движения 30-40 мин.

№ 6е (УДЦ «Молодая гвардия» – 6-й км Овидиопольской дороги) интервал движения 30-40 мин.

Власти напоминают, что расписание носит информационный характер и может меняться в зависимости от дорожной обстановки, поэтому пассажирам стоит учитывать возможные задержки.

