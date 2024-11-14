Новости Одессы и Одесской области

В одесском монастыре заявили о попытке мобилизовать священника

В одесском монастыре заявили о попытке мобилизовать священника

В Одессе ТЦК сначала «мобилизовал» служителя Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря отца Виталия, а потом отпустил его.

Об этом на днях сообщила настоятельница одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Серафима Шевчик.

«Этой ночью отца Виталия Жарикова, нашего монастырского батюшку, забрал ТЦК. Прошу ваших святых молитв за него», — написала настоятельница монастыря, не уточнив при каких обстоятельствах это произошло.

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Позже Серафима Шевчик сообщила, что одесский ТЦК отпустил отца Виталия.

«Отец Виталий уже дома и сможет продолжить свою пастырскую и педагогическую деятельность. Спасибо нашему епархиальному управлению!», — отметила настоятельница.

 

В Одесском областном ТЦК журналистам «Телеграф» сообщили, что сначала священника могли забрать для обновления данных, а потом отпустить. О мобилизации его в армию речь не шла.

Виталию Жарикову 37 лет. Он окончил Одесскую Духовную Семинарию, в 2014 году закончил образование в Киевской духовной Академии. В 2015 году окончил ОНУ им. Мечникова, философский факультет, защитил диплом на тему «Неопатристический синтез в условиях секулярного мира». В женском монастыре он служит с 2014 года.

Отметим, согласно закону о мобилизации, для священнослужителей в условиях военного положения действуют те же основания для отсрочки от призыва, что и для остальных граждан. Сам по себе статус священника не дает ни бронирования, ни отсрочки.

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