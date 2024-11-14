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Одессит убил и расчленил знакомую — суд вынес приговор

Одессит убил и расчленил знакомую — суд вынес приговор

Одессит, который убил знакомую, расчленил ее тело и выбросил в мусорный бак, получил  максимальное наказание.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Убийство произошло в августе 2022 года в Одессе. В полицию обратилась жительница Пересыпского района с просьбой помощи в поисках ее 51-летней дочери, которая  несколько дней не выходила на связь с матерью.

В ходе расследования полицейские установили мужчину, который последним общался с разыскиваемой. Это был 46-летний житель того же района.

Познакомившись с женщиной, мужчина пригласил ее к себе домой. Во время угощения они поссорились и в порыве гнева мужчина несколько раз ударил женщину кулаком по голове. Удары оказались смертельными.

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Сначала мужчина спрятал тело потерпевшей в подсобное помещение, а через сутки расчленил, спрятал в сумку и выбросил в мусорный контейнер.

убийство

За совершенное преступление суд признал обвиняемого виновным и назначил ему максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Подобное убийство произошло в мае 2023 года: на одной из улиц Одессы в мусорном контейнере обнаружили голову женщины. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские обнаружили и остальные части тела женщины, разбросанных по другим мусорным контейнерам.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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