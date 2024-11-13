Украинцы могут пожаловаться на работу ТЦК – заработала «горячая линия»

Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, по телефону 0800-301-937 (все звонки бесплатные) можно подать жалобу на работу военкомата (ТЦК). По этому номеру также можно проконсультироваться о своих правах и обязанностях во время мобилизации.

Совет: Имейте в виду, что военнообязанные, имеющие статус «ограниченно пригодный», обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВЛК) до 5 февраля 2025 года. Согласно закону, им должны предоставить новый статус: «пригодный к военной службе», «пригодный к службе в воинских частях обеспечения» или «непригодный».

Кроме этого, работает колл-центр Командования Сухопутных войск, куда можно позвонить по телефону 0800-500-410. Этот центр обеспечивает прямую связь военных с воинскими частями и командованием.

Читайте также: В Одесской области критический уровень нарушений со стороны ТЦК — нардеп