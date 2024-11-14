Новости Одессы и Одесской области

Два жилкомплекса в Одесской области присоединились к программе дешевой ипотеки «єОселя»

Два жилкомплекса в Одесской области присоединились к программе дешевой ипотеки «єОселя»

350 защитников из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья по программе «єОселя».

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

Программой «еОселя» активно пользуются наши защитники, спасатели, правоохранители, пограничники, которым Одесская областная администрация компенсирует льготную процентную ставку. Благодаря этому, участники программы могут приобрести жилье в кредит и не платить проценты.

На сегодня компенсацию из областного бюджета уже получили 350 участников программы на сумму почти 8,1 млн грн.

Банками-участниками программы «еОселя» в области являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Сенсбанк. Также в программе  присоединились два жилых комплекса.

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За более подробной информацией можно обращаться по телефонам:

  • 063-100-317,
  • 048-7189-242,
  • 048-7189-360

Государственная программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины «еОселя» стартовала в августе 2022 года. Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита — до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%. Общее количество кредитов для всех категорий населения в Одесской области — 684, на сумму 952 млн грн (4 место по Украине).

 

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