Два жилкомплекса в Одесской области присоединились к программе дешевой ипотеки «єОселя»

350 защитников из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья по программе «єОселя».
Об этом сообщили в Одесской ОГА.
Программой «еОселя» активно пользуются наши защитники, спасатели, правоохранители, пограничники, которым Одесская областная администрация компенсирует льготную процентную ставку. Благодаря этому, участники программы могут приобрести жилье в кредит и не платить проценты.
На сегодня компенсацию из областного бюджета уже получили 350 участников программы на сумму почти 8,1 млн грн.
Банками-участниками программы «еОселя» в области являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Сенсбанк. Также в программе присоединились два жилых комплекса.
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За более подробной информацией можно обращаться по телефонам:
- 063-100-317,
- 048-7189-242,
- 048-7189-360
Государственная программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины «еОселя» стартовала в августе 2022 года. Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита — до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%. Общее количество кредитов для всех категорий населения в Одесской области — 684, на сумму 952 млн грн (4 место по Украине).