Два жилкомплекса в Одесской области присоединились к программе дешевой ипотеки «єОселя»

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

Программой «еОселя» активно пользуются наши защитники, спасатели, правоохранители, пограничники, которым Одесская областная администрация компенсирует льготную процентную ставку. Благодаря этому, участники программы могут приобрести жилье в кредит и не платить проценты.

На сегодня компенсацию из областного бюджета уже получили 350 участников программы на сумму почти 8,1 млн грн.

Банками-участниками программы «еОселя» в области являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Сенсбанк. Также в программе присоединились два жилых комплекса.

За более подробной информацией можно обращаться по телефонам:

063-100-317,

048-7189-242,

048-7189-360

Государственная программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины «еОселя» стартовала в августе 2022 года. Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита — до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%. Общее количество кредитов для всех категорий населения в Одесской области — 684, на сумму 952 млн грн (4 место по Украине).