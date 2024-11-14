Новини Одеси та Одеської області

В одеському монастирі заявили про спробу мобілізувати священика

В одеському монастирі заявили про спробу мобілізувати священика

В Одесі ТЦК спочатку «мобілізував» служителя Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря отця Віталія, а потім відпустив його.

Про це днями повідомила настоятелька одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Серафима Шевчик.

«Цієї ночі отця Віталія Жарікова, нашого монастирського батюшку, забрав ТЦК. Прошу ваших святих молитов за нього», – написала настоятелька монастиря, не уточнивши за яких обставин це сталося.

Читайте також: В Одесі мобілізували “мовного інспектора” – що відомо

Пізніше Серафима Шевчик повідомила, що одеський ТЦК відпустив отця Віталія.

«Отець Віталій уже вдома і зможе продовжити свою пастирську та педагогічну діяльність. Спасибі нашому єпархіальному управлінню!», – зазначила настоятелька.

В Одеському обласному ТЦК журналістам «Телеграф» повідомили, що спочатку священика могли забрати для поновлення даних, а потім відпустити. Про мобілізацію його в армію не йшлося.

Віталію Жарікову 37 років. Він закінчив Одеську Духовну Семінарію, у 2014 році закінчив освіту в Київській духовній Академії. У 2015 році закінчив ОНУ ім. Мечникова, філософський факультет, захистив диплом на тему «Неопатристичний синтез в умовах секулярного світу». У жіночому монастирі він служить із 2014 року.

Зазначимо, відповідно до закону про мобілізацію, для священнослужителів в умовах воєнного стану діють ті самі підстави для відтермінування від призову, що й для решти громадян. Сам по собі статус священика не дає ні бронювання, ні відстрочки.

На тему: Українці можуть поскаржитися на роботу ТЦК – запрацювала «гаряча лінія»

 

Виктория Басок ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk