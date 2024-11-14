В одеському монастирі заявили про спробу мобілізувати священика

Про це днями повідомила настоятелька одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Серафима Шевчик.

«Цієї ночі отця Віталія Жарікова, нашого монастирського батюшку, забрав ТЦК. Прошу ваших святих молитов за нього», – написала настоятелька монастиря, не уточнивши за яких обставин це сталося.

Пізніше Серафима Шевчик повідомила, що одеський ТЦК відпустив отця Віталія.

«Отець Віталій уже вдома і зможе продовжити свою пастирську та педагогічну діяльність. Спасибі нашому єпархіальному управлінню!», – зазначила настоятелька.

В Одеському обласному ТЦК журналістам «Телеграф» повідомили, що спочатку священика могли забрати для поновлення даних, а потім відпустити. Про мобілізацію його в армію не йшлося.

Віталію Жарікову 37 років. Він закінчив Одеську Духовну Семінарію, у 2014 році закінчив освіту в Київській духовній Академії. У 2015 році закінчив ОНУ ім. Мечникова, філософський факультет, захистив диплом на тему «Неопатристичний синтез в умовах секулярного світу». У жіночому монастирі він служить із 2014 року.

Зазначимо, відповідно до закону про мобілізацію, для священнослужителів в умовах воєнного стану діють ті самі підстави для відтермінування від призову, що й для решти громадян. Сам по собі статус священика не дає ні бронювання, ні відстрочки.

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