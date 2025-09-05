Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 5–7 сентября.
Фестиваль «Черноморская степь» станет настоящим хедлайнером этих выходных. Событие объединит два пространства – Городской сад и Парк Шевченко. Там пройдут ярмарка, кинопоказы и рок-концерты.
Для тех, кто ищет вдохновения – сразу несколько новых выставочных проектов: акварельные путешествия, философские сказки, тишина в полотнах и графика, создающая собственную вселенную. Четыре выставки – четыре мира, где каждый найдёт что-то своё.
Утренние пиано-терапии у моря помогут встретить рассвет в гармонии с собой. Любителей познания ждёт прогулка по музею трамвая, а тех, кто мечтает о космосе, – ночное наблюдение за лунным затмением.
Эти дни станут возможностью открыть новое и увидеть знакомое по-новому – чтобы почувствовать Одессу многогранной и живой.
- Что: Пиано-терапия
- Где: 16 ст. В. Фонтана
- Когда: 5–7 сентября, 6:20, 18:00.
- Что: Открытие выставки «Акварельный дневник путешественника»
- Где: Европейская, 67, выставочный зал
- Когда: 5 сентября, 15:00.
- Что: Открытие выставки Сергея Поляничко «Сказки: Земля. Сквозь пелену реальности»
- Где: Итальянская, 9, арт-пространство Reg Time
- Когда: 5 сентября, 16:00.
- Что: Открытие выставки Кристины Мельник «То, что хранит тишину»
- Где: Европейская 31–33, Музей современного искусства
- Когда: 5 сентября, 17:00.
- Что: Фестиваль Черноморская степь. Ярмарка, кинопоказы, рок-концерты
- Где: Городской сад и Парк Шевченко
- Когда: 5–7 сентября.
- Что: Показ документального фильма «Я был рождён не для войны»
- Где: Парк Шевченко, Зелёный театр
- Когда: 5 сентября, 18:30.
- Что: Пиано-рассвет
- Где: Ланжерон, плиты
- Когда: 6 сентября, 6:24.
- Что: Показ фильма «Филики Этерия. Одесса и Греческая независимость»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 6 сентября, 16:00.
- Что: Презентация альбома Соломона Кишинёвского
- Где: Софиевская, 5-а, Национальный художественный музей
- Когда: 6 сентября, 16:00.
- Что: Концерт Стаса Подлипского
- Где: Коблевская, 13, р-н Мана-Мана
- Когда: 6 сентября, 19:00.
- Что: Экскурсия по музею трамвая
- Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
- Когда: 6 сентября, 11:00.
- Что: Открытие выставки графики Григория Вовка «Пространство искусства»
- Где: Троицкая 49/5, библиотека Грушевского
- Когда: 6 сентября, 14:00.
- Что: Наблюдение за лунным затмением
- Где: Парк Шевченко, Стела Неизвестному матросу
- Когда: 7 сентября, 20:00
- За донат.
