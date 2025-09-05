афиша на 5-7 сентября 2025

Ключевые моменты:

  • Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 5–7 сентября.

Фестиваль «Черноморская степь» станет настоящим хедлайнером этих выходных. Событие объединит два пространства – Городской сад и Парк Шевченко. Там пройдут ярмарка, кинопоказы и рок-концерты.

Для тех, кто ищет вдохновения – сразу несколько новых выставочных проектов: акварельные путешествия, философские сказки, тишина в полотнах и графика, создающая собственную вселенную. Четыре выставки – четыре мира, где каждый найдёт что-то своё.

Утренние пиано-терапии у моря помогут встретить рассвет в гармонии с собой. Любителей познания ждёт прогулка по музею трамвая, а тех, кто мечтает о космосе, – ночное наблюдение за лунным затмением.

Эти дни станут возможностью открыть новое и увидеть знакомое по-новому – чтобы почувствовать Одессу многогранной и живой.

Пианотерапия

пианотерапия в субботу

Пиано-рассвет

  • Что: Открытие выставки «Акварельный дневник путешественника»
  • Где: Европейская, 67, выставочный зал
  • Когда: 5 сентября, 15:00.

афиша, выставка

Фестиваль

Показ фильма

Пианоморе, Ланжерон

Показ фильма

  • Что: Показ фильма «Филики Этерия. Одесса и Греческая независимость»
  • Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 6 сентября, 16:00.

Презентация альбома

Концерт, афиша

Экскурсия, афиша

выставка графики

  • Что: Открытие выставки графики Григория Вовка «Пространство искусства»
  • Где: Троицкая 49/5, библиотека Грушевского
  • Когда: 6 сентября, 14:00.

Затмение

