Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 5–7 сентября.

Фестиваль «Черноморская степь» станет настоящим хедлайнером этих выходных. Событие объединит два пространства – Городской сад и Парк Шевченко. Там пройдут ярмарка, кинопоказы и рок-концерты.

Для тех, кто ищет вдохновения – сразу несколько новых выставочных проектов: акварельные путешествия, философские сказки, тишина в полотнах и графика, создающая собственную вселенную. Четыре выставки – четыре мира, где каждый найдёт что-то своё.

Утренние пиано-терапии у моря помогут встретить рассвет в гармонии с собой. Любителей познания ждёт прогулка по музею трамвая, а тех, кто мечтает о космосе, – ночное наблюдение за лунным затмением.

Эти дни станут возможностью открыть новое и увидеть знакомое по-новому – чтобы почувствовать Одессу многогранной и живой.

Что: Пиано-терапия

Пиано-терапия Где: 16 ст. В. Фонтана

16 ст. В. Фонтана Когда: 5–7 сентября, 6:20, 18:00.

Что: Открытие выставки «Акварельный дневник путешественника»

Открытие выставки «Акварельный дневник путешественника» Где: Европейская, 67, выставочный зал

Европейская, 67, выставочный зал Когда: 5 сентября, 15:00.

Что: Открытие выставки Сергея Поляничко «Сказки: Земля. Сквозь пелену реальности»

Открытие выставки Сергея Поляничко «Сказки: Земля. Сквозь пелену реальности» Где: Итальянская, 9, арт-пространство Reg Time

Итальянская, 9, арт-пространство Reg Time Когда: 5 сентября, 16:00.

5 сентября, 16:00. Что: Открытие выставки Кристины Мельник «То, что хранит тишину»

Открытие выставки Кристины Мельник «То, что хранит тишину» Где: Европейская 31–33, Музей современного искусства

Европейская 31–33, Музей современного искусства Когда: 5 сентября, 17:00.

Что: Фестиваль Черноморская степь. Ярмарка, кинопоказы, рок-концерты

Фестиваль Черноморская степь. Ярмарка, кинопоказы, рок-концерты Где: Городской сад и Парк Шевченко

Городской сад и Парк Шевченко Когда: 5–7 сентября.

Что: Показ документального фильма «Я был рождён не для войны»

Показ документального фильма «Я был рождён не для войны» Где: Парк Шевченко, Зелёный театр

Парк Шевченко, Зелёный театр Когда: 5 сентября, 18:30.

Что: Пиано-рассвет

Пиано-рассвет Где: Ланжерон, плиты

Ланжерон, плиты Когда: 6 сентября, 6:24.

Что: Показ фильма «Филики Этерия. Одесса и Греческая независимость»

Показ фильма «Филики Этерия. Одесса и Греческая независимость» Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов Когда: 6 сентября, 16:00.

Что: Презентация альбома Соломона Кишинёвского

Презентация альбома Соломона Кишинёвского Где: Софиевская, 5-а, Национальный художественный музей

Софиевская, 5-а, Национальный художественный музей Когда: 6 сентября, 16:00.

Что: Концерт Стаса Подлипского

Концерт Стаса Подлипского Где: Коблевская, 13, р-н Мана-Мана

Коблевская, 13, р-н Мана-Мана Когда: 6 сентября, 19:00.

Что: Экскурсия по музею трамвая

Экскурсия по музею трамвая Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо

Алексеевская площадь, 21-а, Депо Когда: 6 сентября, 11:00.

Что: Открытие выставки графики Григория Вовка «Пространство искусства»

Открытие выставки графики Григория Вовка «Пространство искусства» Где: Троицкая 49/5, библиотека Грушевского

Троицкая 49/5, библиотека Грушевского Когда: 6 сентября, 14:00.

Что: Наблюдение за лунным затмением

Наблюдение за лунным затмением Где: Парк Шевченко, Стела Неизвестному матросу

Парк Шевченко, Стела Неизвестному матросу Когда: 7 сентября, 20:00

7 сентября, 20:00 За донат.

Вас также заинтересует: Гала-балет, музыкальное путешествие и футбол: топ-5 событий Одессы 5–7 сентября.