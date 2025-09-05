И сегодня вас ждут: борщ, который живет своей жизнью, кот в депрессии, кабачковые кроссовки и другие фото-мемы, от которых невозможно удержаться от смеха. Пролистывайте, улыбайтесь и делитесь с друзьями – ведь хорошее настроение заразительно!

Из любой житейской проблемы можно найти гениальный выход:

Борщ в холодильнике

Когда усатый психотерапевт немного загрустил…

Кот-психотерапевт

Когда жизнь дает кабачки – сделай из них… что-то полезное!

Кабачки-кроссовки

Немного о чувстве стиля и прекрасном:

Неправильная сумочка

Диплом, конечно, важен, но кто в кадре – еще важнее!

Сын, диплом и учительница

А у вас какие планы на предстоящие выходные?..

Планы на выходные

