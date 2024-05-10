Колючая красота по-одесски: растение-оберег, отталкивающее негатив

Где любоваться кактусами?

А что в Одессе? Да, да, мы же знаем: время от времени люди, для которых кактус — не просто растение, а нечто почти магическое и родное, не пропускают тот день, когда проводятся выставки кактусов и суккулентов. Обычно в последние годы их проводит известная компания «Ваш сад» на Французском бульваре (вот только недавно — в апреле — проводилась такая выставка).

Куда еще? Конечно, в Ботанический сад! Иногда выставки проводят большие цветочные магазины. А вот люди, которые занимаются кактусами-суккулентами практически профессионально, даже участвуют в разных интернет-аукционах, где можно приобрести что-то совсем невероятное. Хотя мы с вами знаем, что кактус — это всегда что-то невероятное, даже если он «обычный»…

Ищем колючую красоту в продаже

Где в Одессе продаются кактусы? Мой пробег по городу дал ответ: колючая красота — везде.

Вот только если в одном цветочном магазинчике вы услышите что-то вроде «товар перед вами», то в другом (мне повезло!) вам расскажут о кактусах все. Ну почти все.

— В доме обязательно должен быть кактус! Даже если вы не занимаетесь домашними растениями. Это вам не просто растение. Это, в первую очередь, оберег! — услышала я от продавщицы Веры в маленьком магазинчике в центре города.

Магазинчик маленький, а кактусов там — море. Этот — почти не нуждается в воде, этот — надо держать на солнце, этот — наоборот… Этот — от слез, этот — можно использовать вместо елки на Новый год, даже украшать маленькими игрушками. Год будет счастливым!..

Кактусы продают на Привозе и других рынках, на Староконке (конечно же!) и ее «филиалах». Это я о подорожных базарчиках, где люди торгуют «всем». Кстати, на одном из таких базарчиков я услышала, что не будет в доме покоя, если там нет кактуса.

Магическое растение

Не растение, а некая «белая магия»!

Кстати, о покое. На улице Новосельского есть мурал «Девочка и кактус». Кактус себе цветет. Девочка себе спит. Наверное, таки о «кактусовом» покое — не байка…

И хочется и колется? То есть, вы уже поняли, что без кактуса — никак, а все еще размышляете, справитесь ли вы с магическим растением?

А мне, пожалуйста, свечу-кактус!

Выход есть! Обошла я несколько магазинов и лотков: оказывается, сувениры в виде кактусов тоже есть! А еще их можно приобрести в виде свечи и даже брелока!

Вы же люди внимательные, не правда ли? Встречались вам по дороге магазины с названием «Кактус», да?! Нет, это не цветочные магазины. Здесь вы найдете товары для декорирования интерьера и сувенирно-подарочную продукцию.

Но все не так-то просто. Оказывается, первоначально основным направлением бизнеса была продажа живых цветов, отсюда и название торговой марки — «Кактус». Это уже потом ТМ «Кактус» перепрофилировалась.

И все же, присмотритесь, если посетите один из магазинов «Кактус»: товары на полках украшены искусственными кактусами! Или все-таки суккулентами?

Во время путешествия в «страну одесских кактусов» я выяснила, что и здесь все не так просто: оказывается, что каждый кактус — это суккулент, но не каждый суккулент — это кактус. Другими словами, кактусы — это суккуленты с колючками. Суккуленты могут принимать различные формы, формы, размеры и цвета.

А вы об этом знали, Интересные ли факты о кактусах

На Земле существует более 2,5 тысячи видов кактусов.

Существует мнение, что кактусы способны поглощать электромагнитное излучение. На самом деле это не подтверждено. Зато то, что кактусовые колючки ионизируют воздух – научный факт.

Раньше латиноамериканские медики использовали стерилизованные кактусовые иглы, чтобы зашивать раны.

Сейчас из кактусов производят мыло, шампунь, витамины, сладости, спирт, ликер и прочее. Отходы производства идут на корм крупному рогатому скоту.

В Монте-Карло есть единственный в мире кактусовый сад, в котором представлены сотни видов кактусов, произрастающих под открытым небом на берегу Средиземного моря.

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