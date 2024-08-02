Новости Одессы и Одесской области

Лисы в Одессе: почему их стало больше и как реагировать на новый городской феномен

Лисы в Одессе: почему их стало больше и как реагировать на новый городской феномен

За последний месяц в Одессе заметно увеличилось количество диких лисиц. Это стало новым феноменом для города. Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что это может свидетельствовать об изменениях в экологическом балансе и взаимодействии людей с дикой природой.

Люди изменились, и лисы начали чувствовать себя безопаснее в городе. Лисы чувствуют, что люди стали более толерантными, внимательными и добрыми к животным. Именно поэтому и приходят в город, — отметил Беляков.

Что делать при встрече с лисой

Не паникуйте. Большинство лисиц не являются угрожающими для людей и не атакуют без причины.

Если лиса не проявляет агрессии и держится на расстоянии, следуйте следующим рекомендациям:

  • Не приближайтесь к животному. Даже если лиса выглядит спокойной, не исключено, что она может напасть, если вы попытаетесь подойти.
  • Избегайте резких движений, криков или попыток напугать зверя. Это может спровоцировать лису и заставить ее атаковать.
  • Не пытайтесь установить зрительный контакт с лисой.
  • Спокойно удаляйтесь, отступая от животного.
  • Если встретили лису в городской среде — сообщите в местные органы или позвоните по номеру 112.
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