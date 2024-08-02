Лисы в Одессе: почему их стало больше и как реагировать на новый городской феномен

Люди изменились, и лисы начали чувствовать себя безопаснее в городе. Лисы чувствуют, что люди стали более толерантными, внимательными и добрыми к животным. Именно поэтому и приходят в город, — отметил Беляков.

Что делать при встрече с лисой

Не паникуйте. Большинство лисиц не являются угрожающими для людей и не атакуют без причины.

Если лиса не проявляет агрессии и держится на расстоянии, следуйте следующим рекомендациям: