Впечатляющую историю, которая произошла на днях, рассказала администратор группы «Котопес» и зооволонтер Елена Григорян.

Когда зоозащитники организации «Котопес» приехали на место, обнаружили напуганное животное, которое начало прыгать и повалило вазоны с цветами.

Это оказался самец, при первом осмотре волонтеры поняли, что он болен, потому что все его тело покрыто демодекозом.

Конечно, хищника можно было просто выгнать, но зная, что в этом дворе обитает очень много собак, решили спасать животное. Пару минут наблюдали за его поведением и адекватностью, а потом пришлось присыпать наркозом с духовой трубки.

“Уснул практически сразу и пока спал, мы обработали его стронгхолдом от подкожного клеща и поставили прививку от бешенства , а также закрыли в железной клетке”, — говорит Елена.

Сначала лисичку хотели выпустить где-то на природе. Но побоялись, что такой слабый он просто там погибнет. На помощь пришли специалисты Станции юных натуралистов — у них непрошеный гость будет проходить реабилитацию. А когда выздоровеет, тогда и будут решать его дальнейшую судьбу.

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