После ликвидации МСЭК в области остались нерассмотренными 1 845 дел о предоставлении группы инвалидности. Их перевели в электронный формат и распределили между экспертными командами в соответствии с профилем.

Об этом на брифинге рассказала директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Рокунец-Сорочан.

По словам чиновницы, ежедневно рассматривается около 42 дел и на сегодня медосмотр прошли 590 человек, а группу инвалидности получили только — 435.

— На сегодня, те люди, которые еще в прошлом году сдали документы на рассмотрение в МСЭК и их дела не успели рассмотреть, автоматически передаются в учреждения здравоохранения, в соответствии с профилем. Сейчас эти люди осматриваются и им дается соответствующая справка на руки и дальше, они в пенсионном фонде начинают получать инвалидность и социальную поддержку автоматом, — говорит чиновница.

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После получения инвалидности пациенты получают индивидуальный реабилитационный план, где прописаны особенности его работы, которые работодатель должен выполнить.

— Дополнительно мы сделали на сайтах каждого заведения данные экспертной команды. Они ведут свой электронный учет: все изменения в законодательстве, все изменения, которые происходят у них на территории. Человек может зайти и посмотреть как организована команда, как она работает, в каком формате. И там есть часть, где можно оставить свои жалобы или пожелания и замечания, а также пообщаться с администратором, — добавила она.

Оксана Рокунец-Сорочан также отметила, что для людей, которые получили инвалидность раньше и не могут пройти медицинский осмотр в этом году по уважительным причинам, статус инвалидности автоматически продлевается до 1 июля 2025 года.