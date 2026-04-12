Ключевые моменты:
- С 09:00 14 апреля 2026 приостановят газ в селе Вишневое Любашевского сельского совета Подольского района.
- Состоятся плановые работы по обновлению газовой инфраструктуры.
Газоснабжение приостановят из-за ремонта
В Подольском районе Одесщины, в частности, в селе Вишневое Любашевского сельского совета, с 14 апреля приостановят подачу природного газа для проведения плановых работ.
Работы направлены на обновление газовой инфраструктуры: заменят регуляторы шкафов, домовые регуляторы давления и краны на вводах.
Добавим, что пуск газа произойдет по завершении работ при обязательном присутствии абонентов, с которыми заключены договоры на распределение природного газа.
Жителей просят соблюдать меры предосторожности: перед отключением перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их самостоятельно.
Перед восстановлением газоснабжения будут проверять:
- наличие договора на техническое обслуживание газовых сетей;
- отсутствие долгов за распределение газа;
- исправность внутридомовых и фасадных газопроводов;
- отсутствие коррозии или посторонних предметов у труб;
- соблюдение норм расстояния (деревья не ближе 0,5 м);
- соответствие вентиляционным и дымовым каналам установленным нормам.
Специалисты отмечают: если абоненты не выполнят требования или отсутствуют во время пуска, восстановление может затянуться. Поэтому советуют заранее подготовиться к неудобствам и проверить безопасность в домах.
