Ключевые моменты:

С 09:00 14 апреля 2026 приостановят газ в селе Вишневое Любашевского сельского совета Подольского района.

Состоятся плановые работы по обновлению газовой инфраструктуры.

Газоснабжение приостановят из-за ремонта

В Подольском районе Одесщины, в частности, в селе Вишневое Любашевского сельского совета, с 14 апреля приостановят подачу природного газа для проведения плановых работ.

Работы направлены на обновление газовой инфраструктуры: заменят регуляторы шкафов, домовые регуляторы давления и краны на вводах.

Добавим, что пуск газа произойдет по завершении работ при обязательном присутствии абонентов, с которыми заключены договоры на распределение природного газа.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности: перед отключением перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их самостоятельно.

Перед восстановлением газоснабжения будут проверять:

наличие договора на техническое обслуживание газовых сетей;

отсутствие долгов за распределение газа;

исправность внутридомовых и фасадных газопроводов;

отсутствие коррозии или посторонних предметов у труб;

соблюдение норм расстояния (деревья не ближе 0,5 м);

соответствие вентиляционным и дымовым каналам установленным нормам.

Специалисты отмечают: если абоненты не выполнят требования или отсутствуют во время пуска, восстановление может затянуться. Поэтому советуют заранее подготовиться к неудобствам и проверить безопасность в домах.

